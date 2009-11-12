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Роскошная жизнь Роскошная жизнь
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Lymelife

Роскошная жизнь, 2008

2008 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
История, разворачивающаяся в конце 1970-х на Лонг-Айленде, рассказывает о двух разведённых родителях с детьми, которые решают жить вместе. В итоге влюбляются друг в друга и их дети.
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 12 ноября 2009
Премьера в мире 12 ноября 2009
Прокатчик P&I Films
Режиссер
Дерик Мартини
В ролях
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Киран Калкин
Киран Калкин
Рори Калкин
Рори Калкин
Джилл Хеннесси
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Роскошная жизнь 1 постер
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