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Роскошная жизнь
Lymelife
Роскошная жизнь, 2008
2008 / США
Трейлер
6.6
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10
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Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
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О фильме
История, разворачивающаяся в конце 1970-х на Лонг-Айленде, рассказывает о двух разведённых родителях с детьми, которые решают жить вместе. В итоге влюбляются друг в друга и их дети.
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6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
12 ноября 2009
Премьера в мире
12 ноября 2009
Прокатчик
P&I Films
Режиссер
Дерик Мартини
В ролях
Алек Болдуин
Киран Калкин
Рори Калкин
Джилл Хеннесси
Тимоти Хаттон
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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