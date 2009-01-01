Состоятельный торговец Генри Лефэй бесследно пропадает во время отпуска. Предположив, что он мертв, его дочка возвращается домой, чтобы начать подготовку к похоронам. Узнав печальную весть жена Генри и пять ее предшественниц начинают спор, кого из них покойный любил больше, и кто будет его хоронить.
|18 июня 2009
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