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Постер фильма Шесть жен Генри Лефэя
5.1
Шесть жен Генри Лефэя - Трейлер
Киноафиша Фильмы Шесть жен Генри Лефэя
5.1

Шесть жен Генри Лефэя

, 2009
Six Wives of Henry Lefay
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Шесть жен Генри Лефэя
5.1
Шесть жен Генри Лефэя - Трейлер
Шесть жен Генри Лефэя  Трейлер

О фильме

Состоятельный торговец Генри Лефэй бесследно пропадает во время отпуска. Предположив, что он мертв, его дочка возвращается домой, чтобы начать подготовку к похоронам. Узнав печальную весть жена Генри и пять ее предшественниц начинают спор, кого из них покойный любил больше, и кто будет его хоронить.

В ролях

Элиша Катберт
Элиша Катберт
Barbara
Крис Клейн
Stevie
Тим Аллен
Тим Аллен
Henry
Паз Вега
Паз Вега
Келли Гарнер
Келли Гарнер
Барбара Барри
Mae
Дженна Деван
Дженна Деван
Sarah Jane
Дженна Эльфман
Дженна Эльфман
Ophelia
Эдвард Херрманн
Goodenough
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Kate
С. Ипата Меркерсон
С. Ипата Меркерсон
Effa
Ларри Миллер
Ларри Миллер
Lipschutz
Режиссер Говард Гулд
Сценарист Говард Гулд
Композитор Стивен Бартон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Дата выхода
18 июня 2009 Россия 12+
7 февраля 2011 Великобритания
8 октября 2010 Германия
1 января 2009 Израиль
18 июня 2009 Казахстан
12 января 2010 Нидерланды
19 октября 2010 США
18 июня 2009 Украина
MPAA PG-13
Производство Brillstein Entertainment Partners, Holly Wiersma Productions, Ring Productions
Другие названия
The Six Wives of Henry Lefay, My Dad's Six Wives, 6 Cô Vợ Hờ, 6 mogli e un papà, Apám hat neje, Las seis esposas de mi papá, Las seis mujeres de mi padre, Mein Vater, seine Frauen und ich, Minhas Seis Esposas, Minu isa kuus naist, Mon Père et ses Six Veuves, Šešios mano tečio žmonos, Sześć żon i jeden pogrzeb, Οι 6 γυναίκες του πατέρα μου, Шестте жени на Хенри Лефай, Шесть жён Генри Лефэя, Шість дружин Генрі Лефея, Sei Mogli E Un Papà

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Шесть жен Генри Лефэя - Трейлер
Шесть жен Генри Лефэя Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

[первые реплики]
Lipschutt Красивый отель, да?
Henry Lefay Да. Здесь я провёл медовый месяц. На самом деле, два моих медовых месяца были здесь.
Lipschutt Мы ездили в Питтсбург, но очень похожее место.

Отзывы о фильме

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