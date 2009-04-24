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Fighting

Бой без правил, 2009

2009 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шон Макартур, добросердечный сын тренера по борьбе из Алабамы, ведет мрачную жизнь, продавая поддельные товары на улицах Нью-Йорка, чтобы заработать на пропитание. После того, как герой легко разбирается с напавшими на него вороватыми панками, на него обращает внимание менеджер по уличным дракам по имени Харви Борден. Вскоре своими кулаками Шон доказывает окружающим, что он достоин большего, и начинает зарабатывать небольшое состояние, часть которого он тратит на мать-одиночку Зулай Велес. Однако Шон отказывается проиграть свой бой ради ставки своего босса, что становится серьезной проблемой, ведь для других деньги не пахнут… 

  • Знаменитый сломанный нос Ченнинга Татума появился после съемок одной из боевых сцен как раз в этой картине. Позже актер говорил, что оно того явно не стоило. 
  • Бабушка Зулай произносит ее имя немного иначе, чем остальные герои, по идее сценариста Кевина Мишера. Он подумал, что это будет указывать на более близкие отношения между Зулай и ее бабушкой, использующих сокращенные имена. 
  • Это уже второй фильм с Терренсом Ховардом, в котором имеется монтажная секвенция  под песню Марвина Гэя "Trouble Man". Первый – «Кровь за кровь» Джона Синглтона. 

Молодой нью-йоркский фальшивомонетчик Шон становится участником подпольных соревнований, где бойцы дерутся не на жизнь, а на смерть…

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 июля 2009
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 24 апреля 2009
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дито Монтиель
Дито Монтиель
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Флако Навайа
Куинтон Аарон
Дэвид Барросо
Все актеры и съемочная группа
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