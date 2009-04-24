Бой без правил, 2009

Шон Макартур, добросердечный сын тренера по борьбе из Алабамы, ведет мрачную жизнь, продавая поддельные товары на улицах Нью-Йорка, чтобы заработать на пропитание. После того, как герой легко разбирается с напавшими на него вороватыми панками, на него обращает внимание менеджер по уличным дракам по имени Харви Борден. Вскоре своими кулаками Шон доказывает окружающим, что он достоин большего, и начинает зарабатывать небольшое состояние, часть которого он тратит на мать-одиночку Зулай Велес. Однако Шон отказывается проиграть свой бой ради ставки своего босса, что становится серьезной проблемой, ведь для других деньги не пахнут…