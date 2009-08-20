Скромная провинциалка Вероника приезжает в командировку в Москву. В первый же день с девушкой происходит крупная неприятность – уличный вор выхватывает у нее из рук сумочку с документами и деньгами. Расстроенная до слез, Вероника совершенно не знает, что делать, но на помощь ей приходит привлекательный молодой человек по имени Роман. Новый знакомый оказывается успешным программистом. Разумеется, такой видный мужчина не жалуется на отсутствие женского внимания, но встретить ту самую, с которой захочется создать семью, Роману пока не удалось. Герой приглашает Веронику к себе, но наутро после волшебного вечера девушка, оставив прощальную записку, исчезает. Удастся ли героям встретиться вновь?