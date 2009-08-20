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М+Ж, 2009

2009 / Россия
7.8 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Скромная провинциалка Вероника приезжает в командировку в Москву. В первый же день с девушкой происходит крупная неприятность – уличный вор выхватывает у нее из рук сумочку с документами и деньгами. Расстроенная до слез, Вероника совершенно не знает, что делать, но на помощь ей приходит привлекательный молодой человек по имени Роман. Новый знакомый оказывается успешным программистом. Разумеется, такой видный мужчина не жалуется на отсутствие женского внимания, но встретить ту самую, с которой захочется создать семью, Роману пока не удалось. Герой приглашает Веронику к себе, но наутро после волшебного вечера девушка, оставив прощальную записку, исчезает. Удастся ли героям встретиться вновь?

  • Нелли Уварова (Вероника) и Григорий Антипенко (Роман) уже играли влюбленных в популярном сериале «Не родись красивой» (2005-2006).
  • В фильме есть прямая отсылка к сериалу «Не родись красивой»: на секретарше, которая пристает к Роману, надета футболка с надписью Zimaletto. Так называется модный дом, которым руководит герой Григория Антипенко в сериале. 
  • Ирина Низина (Наташа, тетя главной героини) и Людмила Колесникова (подруга Романа Маша) в 2008 году снимались вместе в сериале «Обручальное кольцо». 

Она — провинциальная и не в меру романтичная особа, приехавшая в Москву из Минска на книжную ярмарку, а Он — циничный московский ловелас и успешный программист, в глубине души мечтающий о настоящей любви.

7.8 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 20 августа 2009
Премьера в мире 20 августа 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Игорь Андрейчук
В ролях
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Илья Исаев
Ирина Низина
Все актеры и съемочная группа
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disturatro 23 февраля 2023, 18:58
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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68 голосов
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