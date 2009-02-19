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Три похотливых поросенка
3 p'tits cochons, Les
Три похотливых поросенка, 2007
2007 / Канада
Трейлер
4.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
комедия
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О фильме
Пока их бедная матушка лежит в коме, трое братьев обсуждают плюсы и минусы хождения налево от своих дорогих и — в общем-то, любимых! — жен. Впрочем, всех трех похотливых поросят ожидают довольно пикантные приключения. Смогут ли они охладить их пыл?
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4.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2007
Премьера в России
19 февраля 2009
Премьера в мире
19 февраля 2009
Прокатчик
Русский репортаж
Режиссер
Патрик Уар
В ролях
Клод Лего
Поль Дюсе
Софи Прежан
Жюли Перро
Изабель Рише
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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