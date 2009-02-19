Три похотливых поросенка, 2007

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о выходе в прокат О фильме Пока их бедная матушка лежит в коме, трое братьев обсуждают плюсы и минусы хождения налево от своих дорогих и — в общем-то, любимых! — жен. Впрочем, всех трех похотливых поросят ожидают довольно пикантные приключения. Смогут ли они охладить их пыл? Развернуть 4.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 2 часа 4 минуты Год выпуска 2007 Премьера в России 19 февраля 2009 Премьера в мире 19 февраля 2009 Прокатчик Русский репортаж Режиссер Патрик Уар В ролях Клод Лего Поль Дюсе Софи Прежан Жюли Перро Изабель Рише Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы 3 счастливых поросенка (2016) 5.9166665 1 постер

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