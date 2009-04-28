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Люди Икс: Начало. Росомаха Люди Икс: Начало. Росомаха
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Люди Икс: Начало. Росомаха, 2009

2009 / США / Новая Зеландия / Австралия
8.2 Оцените
217 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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ХIX век, Канада. Двое братьев, Джеймс и Виктор, обнаруживают в себе необычайные силы: способность к быстрой регенерации и умение выпускать из рук острые когти. Через много лет одного из них будут знать под именем Логан, или Росомаха, но перед этим в его жизни произойдет много событий.

Спустя десятки лет повзрослевшие и нестареющие Джеймс с Виктором, а также еще несколько мутантов работают на правительственного агента Уильяма Страйкера. Они участвуют в секретных операциях по поиску обломков таинственного метеорита. Из-за того, что во время работы приходится проливать много крови невинных людей, Джеймс уходит в отставку.

Прошлое вновь настигает Джеймса, когда бывшие члены отряда начинает один за другим погибать при загадочных обстоятельствах. Невредимыми остаются лишь Страйкер и самый свирепый член его отряда, брат Джеймса Виктор. Желая разобраться в случившемся Джеймс отправляется на поиски Виктора, не подозревая, что всё происходящее является частью хитроумного плана по созданию “Оружия Икс”...

Изначально актер Лив Шрайбер должен был исполнять роль в специальном костюме, имитирующем мускулы. Такая перспектива заставила Шрайбера почувствовать себя униженным, и он попросил шанс нарастить собственную мускулатуру. Он тренировался в течение трех месяцев во время съемок фильма «Вызов» в Литве, и продолжал тренироваться вместе с Джекманом во время съемок. В конце концов, Шрайбер набрал 18 кг мышечной массы и снимался без костюма.

Хью Джекман выразил свое разочарование по поводу этого фильма, признав, что он не оправдал его ожиданий. Впоследствии он и остальная команда попытались исправить допущенные ошибки в фильме “Росомаха: Бессмертный”.

Во время флэшбэка в начале фильма можно заметить, что Логан участвует в Гражданской войне в США, Первой мировой войне, Второй мировой войне и войне во Вьетнаме. В комиксах он участвовал лишь в Первой и Второй мировых войнах.

Кандидатуру Лива Шрайбера рассмотрели на роль после совета Хью Джекмана, с которым они снимались в картине “Кейт и Лео”.

31 марта 2009 года в сеть просочилась незавершенная пиратская копия фильма. К моменту официального выхода фильма в прокат его скачали около 4,5 миллионов раз.

Каждую пятницу на протяжении всего производства Хью Джекман раздавал всем присутствующим на съемочной площадке лотерейные билеты. К сожалению, никто так и не выиграл.

Брайан Кокс хотел вернуться к роли Уильяма Страйкера, которую он исполнил в «Люди Икс 2», но создатели фильма не захотели тратить время и бюджет на цифровое омоложение, решив, что проще и дешевле будет выбрать актера помоложе. Роль досталась Дэнни Хьюстону.

Многие поклонники комиксов были недовольны тем, как обошлись с персонажем Дэдпула в этом фильме. В числе недовольных был и сам исполнитель роли Райан Рейнольдс. Обнуление временной шкалы в фильме “Люди Икс: Дни минувшего будущего” позволило Рейнольдсу вернуться к роли в фильме “Дэдпул” и создать персонажа, который гораздо больше похож на героя из комиксов.

Фамилия Гамбита (Лебо) по-французски означает «красивый» («le beau»). В комиксах Гамбит известен своей привлекательной внешностью и обаянием.

Дэвид Бениофф, выступивший в проекте в качестве сценариста, стремился к более мрачной и жестокой истории и писал сценарий, ориентируясь на рейтинг R (18+). Хью Джекман, занимавший в том числе должность продюсера, настоял на том, чтобы сценарий был смягчен до более безопасного рейтинга PG-13.

Хью Джекман заработал за этот фильм 25 миллионов долларов.

Сыгравшие братьев Шрайбер и Джекман — хорошие друзья в реальной жизни.

Предыстория "Людей Икс", рассказывающая о военном прошлом Логана и обстоятельствах, при которых он стал обладателем адамантиевого скелета.

8.2 Оцените
217 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 28 апреля 2009
Премьера в мире 28 апреля 2009
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Гэвин Худ
Гэвин Худ
В ролях
Хью Джекман
Хью Джекман
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Кристиан Кларк
Кристиан Кларк
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Доминик Монахэн
Доминик Монахэн
Все актеры и съемочная группа
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Люди Икс: Начало. Росомаха смотреть онлайн

Люди Икс: Начало. Росомаха
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Наша рецензия
В это трудно поверить, даже, пожалуй, сидя в зале, прямо напротив большого-пребольшого экрана, – но марвеловская песнь о Росомахе начинается почти как античная трагедия, даром что один из сценаристов, известный нью-йоркский писатель Дэвид Бениофф, несколько лет назад адаптировал Гомера для приснопамятной «Трои» Вольфганга Петерсена. Когда главный герой, не ведая того, убивает родного отца, а затем, после череды различных событий, вступает в смертельное противоборство с…
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disturatro 23 февраля 2023, 17:14
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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