Люди Икс: Начало. Росомаха, 2009

Изначально актер Лив Шрайбер должен был исполнять роль в специальном костюме, имитирующем мускулы. Такая перспектива заставила Шрайбера почувствовать себя униженным, и он попросил шанс нарастить собственную мускулатуру. Он тренировался в течение трех месяцев во время съемок фильма «Вызов» в Литве, и продолжал тренироваться вместе с Джекманом во время съемок. В конце концов, Шрайбер набрал 18 кг мышечной массы и снимался без костюма.

Хью Джекман выразил свое разочарование по поводу этого фильма, признав, что он не оправдал его ожиданий. Впоследствии он и остальная команда попытались исправить допущенные ошибки в фильме “Росомаха: Бессмертный”.

Во время флэшбэка в начале фильма можно заметить, что Логан участвует в Гражданской войне в США, Первой мировой войне, Второй мировой войне и войне во Вьетнаме. В комиксах он участвовал лишь в Первой и Второй мировых войнах.

Кандидатуру Лива Шрайбера рассмотрели на роль после совета Хью Джекмана, с которым они снимались в картине “Кейт и Лео”.

31 марта 2009 года в сеть просочилась незавершенная пиратская копия фильма. К моменту официального выхода фильма в прокат его скачали около 4,5 миллионов раз.

Каждую пятницу на протяжении всего производства Хью Джекман раздавал всем присутствующим на съемочной площадке лотерейные билеты. К сожалению, никто так и не выиграл.

Брайан Кокс хотел вернуться к роли Уильяма Страйкера, которую он исполнил в «Люди Икс 2», но создатели фильма не захотели тратить время и бюджет на цифровое омоложение, решив, что проще и дешевле будет выбрать актера помоложе. Роль досталась Дэнни Хьюстону.

Многие поклонники комиксов были недовольны тем, как обошлись с персонажем Дэдпула в этом фильме. В числе недовольных был и сам исполнитель роли Райан Рейнольдс. Обнуление временной шкалы в фильме “Люди Икс: Дни минувшего будущего” позволило Рейнольдсу вернуться к роли в фильме “Дэдпул” и создать персонажа, который гораздо больше похож на героя из комиксов.

Фамилия Гамбита (Лебо) по-французски означает «красивый» («le beau»). В комиксах Гамбит известен своей привлекательной внешностью и обаянием.

Дэвид Бениофф, выступивший в проекте в качестве сценариста, стремился к более мрачной и жестокой истории и писал сценарий, ориентируясь на рейтинг R (18+). Хью Джекман, занимавший в том числе должность продюсера, настоял на том, чтобы сценарий был смягчен до более безопасного рейтинга PG-13.

Хью Джекман заработал за этот фильм 25 миллионов долларов.

Сыгравшие братьев Шрайбер и Джекман — хорошие друзья в реальной жизни.