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Постер фильма Киллер
5.5
Киллер - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Киллер
5.5

Киллер

, 2009
Killshot
США / боевик, триллер, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Киллер
5.5
Киллер - Дублированный трейлер
Киллер  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

О фильме

- по одноименному бестселлеру Элмора Леонарда ("Вне поля зрения", "Джеки Браун", "Достать коротышку" и др.)
Черный Дрозд - киллер. По его собственному признанию, он "отстреливает людей. Иногда за бабки, иногда просто так". Однажды, когда Черный Дрозд и его дружок Ричи отправились на дело – осуществить задуманное им помешали Кармен и Уэйн Колсоны. С этого момента супруги обречены, так как становятся очередной мишенью профессионального убийцы.

В ролях

Микки Рурк
Микки Рурк
Blackbird
Томас Джейн
Томас Джейн
Уэйн Колсон
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Carmen
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Лоис Смит
Дон МакМанус
Брэндон МакГибон
Blackbird's Kid Brother
Peter Kelly Gaudreault
Blackbird's Brother
Michelle Arvizu
Nurse
Richard Zeppieri
Mafia Boss
Режиссер Джон Мэдден
Сценарист Хуссейн Амини, Элмор Леонард
Композитор Клаус Бадельт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 13 ноября 2008
Дата выхода
7 мая 2009 Россия Вест
30 июня 2009 Австралия
7 мая 2009 Беларусь
16 июля 2009 Германия
13 ноября 2008 Израиль
31 июля 2009 Италия
7 мая 2009 Казахстан
23 января 2009 США
7 мая 2009 Украина
MPAA R
Сборы в мире $2 961 647
Производство The Weinstein Company, FilmColony, Lawrence Bender Productions
Другие названия
Killshot, Tiro mortal, D'un coup, d'un seul, Diệt Nhân Chứng, El ave negra, Goditje vdekjeprurëse, Hajsza, Killshot - Alvo a Abater, Killshot - Gnadenlose Jagd, Killshot - Tinte sigure, Killshot - Tiro Certo, Killshot: Ο δολοφόνος είναι εδώ, Mirtinas suvis, O dolofonos einai edo, Smrtonosni hitac, Strel smrti, Testigo oculto, Tir e Khalas, Vur ve Öldür, Киллер, Смъртоносен изстрел, キルショット, 生死一擊, Killshot - Zum Abschuss freigegeben, smrtici uder, Кілер, მკვლელი

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 12 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Киллер - Дублированный трейлер
Киллер Дублированный трейлер
Киллер - Трейлер
Киллер Трейлер
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Цитаты

[к концу фильма]
Wayne Colson Слушай, дорогая, просто послушай меня. Я проехал 400 миль. И 15 лет думал об этом. И много о том, что ты говорила последнее время. Ты права, пять — это плохое число. Ужасное. Так что давай попробуем шесть. А если дойдём до шести, попробуем семь.

Наша рецензия

В Соединенных Штатах чрезвычайно любят экранизировать луизианского писателя Элмора Леонарда – специалиста по всякого рода острым сюжетам. Нет чтобы перенести на экран, скажем, «Картезианскую сонату» Уильяма Гэсса, – кругом один Элмор Леонард (ну, и еще, пожалуй, Джеймс Эллрой, хотя им вместе взятым нипочем не догнать Стивена Кинга, бесспорно оккупировавшего кино и телевидение). Снимает Пол Шрейдер («Прикосновение») – привет Леонарду. Снимает Джим…

Отзывы о фильме

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