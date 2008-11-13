- по одноименному бестселлеру Элмора Леонарда ("Вне поля зрения", "Джеки Браун", "Достать коротышку" и др.)
Черный Дрозд - киллер. По его собственному признанию, он "отстреливает людей. Иногда за бабки, иногда просто так". Однажды, когда Черный Дрозд и его дружок Ричи отправились на дело – осуществить задуманное им помешали Кармен и Уэйн Колсоны. С этого момента супруги обречены, так как становятся очередной мишенью профессионального убийцы.
ПроизводствоThe Weinstein Company, FilmColony, Lawrence Bender Productions
Другие названия
Killshot, Tiro mortal, D'un coup, d'un seul, Diệt Nhân Chứng, El ave negra, Goditje vdekjeprurëse, Hajsza, Killshot - Alvo a Abater, Killshot - Gnadenlose Jagd, Killshot - Tinte sigure, Killshot - Tiro Certo, Killshot: Ο δολοφόνος είναι εδώ, Mirtinas suvis, O dolofonos einai edo, Smrtonosni hitac, Strel smrti, Testigo oculto, Tir e Khalas, Vur ve Öldür, Киллер, Смъртоносен изстрел, キルショット, 生死一擊, Killshot - Zum Abschuss freigegeben, smrtici uder, Кілер, მკვლელი
Wayne ColsonСлушай, дорогая, просто послушай меня. Я проехал 400 миль. И 15 лет думал об этом. И много о том, что ты говорила последнее время. Ты права, пять — это плохое число. Ужасное. Так что давай попробуем шесть. А если дойдём до шести, попробуем семь.
Наша рецензия
В Соединенных Штатах чрезвычайно любят экранизировать луизианского писателя Элмора Леонарда – специалиста по всякого рода острым сюжетам. Нет чтобы перенести на экран, скажем, «Картезианскую сонату» Уильяма Гэсса, – кругом один Элмор Леонард (ну, и еще, пожалуй, Джеймс Эллрой, хотя им вместе взятым нипочем не догнать Стивена Кинга, бесспорно оккупировавшего кино и телевидение). Снимает Пол Шрейдер («Прикосновение») – привет Леонарду. Снимает Джим…
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