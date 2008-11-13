Другие названия

Killshot, Tiro mortal, D'un coup, d'un seul, Diệt Nhân Chứng, El ave negra, Goditje vdekjeprurëse, Hajsza, Killshot - Alvo a Abater, Killshot - Gnadenlose Jagd, Killshot - Tinte sigure, Killshot - Tiro Certo, Killshot: Ο δολοφόνος είναι εδώ, Mirtinas suvis, O dolofonos einai edo, Smrtonosni hitac, Strel smrti, Testigo oculto, Tir e Khalas, Vur ve Öldür, Киллер, Смъртоносен изстрел, キルショット, 生死一擊, Killshot - Zum Abschuss freigegeben, smrtici uder, Кілер, მკვლელი

Еще