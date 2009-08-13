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Дело №39 Дело №39
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Case 39

Дело №39, 2009

2009 / США / Канада
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Эмили Дженкинс работает социальным работником потому что верит, что может сделать этот мир лучше. Но очередное дело о насилии над ребенком оказывается весьма непростым. Эмили делает все возможное, чтобы спасти десятилетнюю Лили от извергов-родителей. Отца девочки отправляют в тюрьму, а мать – в сумасшедший дом. Но очень скоро Эмили понимает, что маленькая девочка – далеко не ангел…
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 сентября 2009
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 13 августа 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кристиан Альварт
Кристиан Альварт
В ролях
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Иэн МакШэйн
Каллум Кит Ренни
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Керри О'
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В наше время благодаря кинематографу все хорошо знают, какие ужасы глаголют устами детей дошкольного, а также младшего и среднего школьного возраста. После фильма «Омен» каждый уважающий себя родитель должен бы осматривать голову своего чада, нет ли там заветной родинки с тремя шестерками, а уж созерцание последних достижений важнейшего из искусств не может, по идее, не закончиться жертвоприношением. Ведь одного только беглого взгляда на ближайшую песочницу вполне хватит, чтобы…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 19:02
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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