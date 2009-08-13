Дело №39, 2009

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В наше время благодаря кинематографу все хорошо знают, какие ужасы глаголют устами детей дошкольного, а также младшего и среднего школьного возраста. После фильма «Омен» каждый уважающий себя родитель должен бы осматривать голову своего чада, нет ли там заветной родинки с тремя шестерками, а уж созерцание последних достижений важнейшего из искусств не может, по идее, не закончиться жертвоприношением. Ведь одного только беглого взгляда на ближайшую песочницу вполне хватит, чтобы…