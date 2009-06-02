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Мальчишник в Вегасе Мальчишник в Вегасе
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The Hangover

Мальчишник в Вегасе, 2009

2009 / США
8.0 Оцените
192 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Даг собирается жениться, но перед этим ему предстоит как следует оторваться на мальчишнике со своими друзьями Стю и Филом, а также будущим шурином, Аланом. Они отправляются в Лас-Вегас, выпивают по первой рюмке и… Стю, Фил и Алан приходят в себя уже на следующий день. Никто из них не помнит, что происходило ночью, но по всем признакам ясно, что мальчишник удался на славу. Теперь им предстоит найти жениха, вспомнить, что же они натворили и разобраться с целой кучей последствий своей буйной пьянки.  

  • В сценах, где у Стю отсутствует зуб не применялись никакие спецэффекты или протезы. У Эда Хелмса действительно нет резца, и его искусственный зуб просто вынимали в нужных сценах. 
  • Когда полицейская машина подъезжает к отелю “Дворец Цезаря”, то на заднем плане можно заметить двух настоящих членов съемочной группы, которые спорят из-за съемок фильма.
  • Песни Эда Хелмса и Зака Галифианакиса (“Песня Стю” и “Три лучших друга”) были импровизацией. 
  • В реальной жизни Майк Тайсон владеет семью тиграми. 
  • Оригинальное название фильма - “Похмелье”. 
  • Режиссёр Тодд Филлипс отказался от обычного гонорара в обмен на часть прав на фильм. Решение оказалось крайне удачным и принесло ему огромную сумму - часть дохода от полученной прибыли. 
  • Сюжет был вдохновлен реальной историей, которая произошла с другом исполнительного продюсера Криса Бендера. Он напился до потери сознания во время мальчишника в Лас-Вегасе и пришел в себя в стриптиз-клубе. Работники заведения требовали оплатить огромный счет.
  • Изначально в сцене с электрошокером создатели планировали использовать настоящий электрошокер, но юристы из студии Warner Brothers потребовали, чтобы съемочная группа использовала бутафорию, чтобы в дальнейшем избежать судебных исков.

В разгар мальчишника трое друзей потеряли жениха. И это за 40 часов до свадьбы! Теперь им придётся восстановить ход своих мыслей, одурманенных накануне алкоголем, чтобы выяснить, что же произошло.

8.0 Оцените
192 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 11 июня 2009
Премьера в мире 2 июня 2009
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
В ролях
Джастин Барта
Джастин Барта
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Все актеры и съемочная группа
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Картина, которую российские прокатчики окрестили как «Мальчишник в Вегасе» и которую только что выпустила на отечественные экраны компания «КАРО Фильм», в оригинале именуется The Hangover. Что означает просто-напросто «Похмелье», хотя в известной степени у этого названия «двойное дно»: основной, книжный смысл hangover – «пережиток прошлого». То есть все действие опуса – последний пережиток холостяцкого безумия перед началом…
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disturatro 23 февраля 2023, 17:31
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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