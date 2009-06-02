Мальчишник в Вегасе, 2009

Даг собирается жениться, но перед этим ему предстоит как следует оторваться на мальчишнике со своими друзьями Стю и Филом, а также будущим шурином, Аланом. Они отправляются в Лас-Вегас, выпивают по первой рюмке и… Стю, Фил и Алан приходят в себя уже на следующий день. Никто из них не помнит, что происходило ночью, но по всем признакам ясно, что мальчишник удался на славу. Теперь им предстоит найти жениха, вспомнить, что же они натворили и разобраться с целой кучей последствий своей буйной пьянки.