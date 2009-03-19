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Дохлая кошка Дохлая кошка
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Дохлая кошка, 2008

2008 / Россия
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Ученик: Что самое ценное на свете?
Лао Цзы: Дохлая кошка.
Ученик: Почему?
Лао Цзы: Никто не сможет назвать ее цену.

Действие автобиографического фильма "Дохлая кошка" происходит при переходе эпох из девяностых в нулевые. Вася, студент, раздающий шоколадные батончики перед входом в ВДНХ, знакомится с Той-Самой-Девушкой, Машей. Поначалу для счастья им достаточно ощущать себя героями "Прирожденных убийц", но вскоре рай в шалаше и бесплатные шоколадки на завтрак, обед и ужин надоедают Маше, и Вася отправляется наниматься в рекламное агентство. Чудом получив скучнейшую, как оказалось, должность дизайнера, ему удается заполнить холодильник до краев. Но размеренность и материальная обеспеченность не приносят им счастья, и вдохновение приходит из неожиданного источника — офисной мусорной корзины. Теперь Вася существует в двух ипостасях, днем — офисный работник, а ночью — современный художник, автор перформансов, модельер бумажной одежды. Его искусство оказывается востребованным, Вася в одночасье превращается в медийное лицо. Вместе с Машей они начинают ездить с бумажными перформансами по всей стране, его приглашают на телевидение. Визионерское сознание художника подсовывает ему всяческие объяснения внезапному успеху — одно неправдоподобней другого. Отрезвление наступает с уходом Маши. И Вася решает собрать своих друзей для участия в Последнем Бумажном перформансе — чтобы сжечь все бумажные объекты.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 марта 2009
Премьера в мире 19 марта 2009
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Яков Каждан
В ролях
Григорий Калинин
Григорий Калинин
Надежда Хренкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дохлая кошка 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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