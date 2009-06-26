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Ледниковый период 3: Эра динозавров Ледниковый период 3: Эра динозавров
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Ice Age: Dawn of the Dinosaurs

Ледниковый период 3: Эра динозавров, 2009

2009 / США
8.3 Оцените
201 голос Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий предыдущего фильма жизнь Мэнни и друзей начинает меняться: Скрат все еще пытается удержать свой любимый желудь, попутно влюбляясь в самку белки по имени Скрэт. Мэнни и Элли, ставшие парой, ждут ребенка, что заставляет Мэнни беспокоиться о том, чтобы все было идеально, когда настанет время рожать. Диего надоело, что с ним обращаются как с домашней кошкой, и он задумывается о том, чтобы вернуться к хищной жизни. Сид же начинает мечтать о собственной семье и поэтому крадет несколько яиц динозавров, что приводит к их возрождению… 

  • Перед спуском в расщелину Бак предупреждает остальных героев: «Оставьте надежду, входящие туда!» На самом деле это знаменитая цитата из поэмы «Божественная комедия» Данте Алигьери. По сюжету поэмы, эта фраза написана на вратах ада.
  • История Бака и Руди отсылает к сюжету романа Германа Мелвилла «Моби Дик». Бак и капитан Ахав – охотники, ставшие инвалидами из-за белого животного и теперь одержимы его поимкой. Кроме того, в одной из сцен Бак кидает в Руди гарпун. 
  • Когда Элли скатывается с брахиозавра, убегая от другого динозавра, она кричит «Яба даба ду!». Это отсылка к мультсериалу «Флинстоуны», действие которого также происходит в каменном веке, где Фред Флинтстоун делал то же самое в начальных. 
  • Хотя фильм стал самым кассовым анимационным фильмом 2009 года в мире, в прокате на территории США он уступил картинам “Вверх” и “Монстры против пришельцев”. 
  • При появлении мамы-динозаврихи Мэнни говорит зверям “Тихо… Замрите… Не двигаться!” - те же слова, которые произносит доктор Грант в похожей сцене фильма “Парк Юрского периода 3”, когда главные герои пытались укрыться тираннозавра.
  • В одном из интервью немецкий комик Отто Ваалкес, озвучивший Сида в немецкой версии фильма, заявил, что Джон Легуизамо, голос Сида в англоязычной версии, перенял его манеру речи.

К событиям «Ледникового периода 3» жизнь главных героев мультфильма потерпела некоторые изменения. Мамонты Манфред и Элли ожидают появление на свет своего детёныша; саблезубый тигр Диего впал в раздумье о том, не стал ли он слишком «мягкотелым» в компании своих друзей; ленивец Сид, бредя желанием создать собственное племя, решился украсть несколько яиц динозавра.

Отправившись спасать Сида, друзья попадают в таинственный растительный мир, скрытый под толщами льда, где они сталкиваются с динозаврами и агрессивной окружающей средой, а так же знакомятся с охотником на динозавров — лаской по имени Бак.

Саблезубая белка Скрэт (который вновь случайным образом стал виной глобальной проблемы, открыв путь в мир динозавров) по-прежнему гоняется за своим орехом, но на этот раз у него появился конкурент — Саблезубая белка Скрэтти, однако, одновременно с одержимой борьбой за орех, эти двое влюбляются друг в друга.

8.3 Оцените
201 голос Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 2 июля 2009
Премьера в мире 26 июня 2009
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Карлос Салдана
Карлос Салдана
В ролях
Рэй Романо
Рэй Романо
Крис Уэдж
Крис Уэдж
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Куин Латифа
Куин Латифа
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Все актеры и съемочная группа
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Ледниковый период 3: Эра динозавров смотреть онлайн

Ледниковый период 3: Эра динозавров
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Авторы третьего «Ледникового периода» героически балансируют между диснеевской идеологией, с ее культом здоровых семейных ценностей и радостно лопочущего младенчества, и стремлением добавить побольше «взрослых» моментов в абсолютно детский мультик. Они, авторы то есть, с одинаковым задором умиляются новорожденному мамонтенку и уточняют, что упомянутый мамонтенок не мальчик, а девочка, поскольку «это – хвост». Они с равным энтузиазмом рисуют трогательных…
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