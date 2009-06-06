Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пестрые сумерки
Постер фильма Пестрые сумерки
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Пестрые сумерки

Пестрые сумерки

Pestrye sumerki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Музыкант необыкновенный. Слепой. Слепой от рождения без всякой надежды когда-нибудь увидеть мир (свет).

Но случилось волшебство. Он увидел свой свет — музыку! Музыка пришла, зазвучала из дедушкиного проигрывателя. Дедушка ставил свои любимые пластинки, а мальчик вдруг переставал плакать и слушал, слушал, а потом подползал к пианино и начинал… играть!

Играл все, что слышал. С точными гармониями. Играл не только песни, но и хоровые произведения, и марши духовых оркестров.

Слушал радио и к четырем годам играл по слуху Первый концерт Чайковского.

В четыре года дедушка повез его из Ейска, где мальчик родился, в Армавир в спецмузшколу для слабовидящих и слепых детей. Один из фрагментов ранних выступлений Олега Аккуратова — так зовут мальчика — вставлен в фильм

Пестрые сумерки - трейлер
Пестрые сумерки  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 6 июня 2009
Дата выхода
6 июня 2009 Россия Парадиз
4 ноября 2010 Беларусь
4 ноября 2010 Казахстан
11 ноября 2009 США
4 ноября 2010 Украина
Сборы в мире $14 434
Другие названия
Pestrye sumerki, Пестрые сумерки
Режиссер
Дмитрий Коробкин
В ролях
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Виктор Раков
Виктор Раков
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Пестрые сумерки
Старые стены 6.2
Старые стены (1973)
Полет. Три дня после катастрофы 5.5
Полет. Три дня после катастрофы (2013)
Аплодисменты, аплодисменты... 6.1
Аплодисменты, аплодисменты... (1984)
Любовь и сакс 0.0
Любовь и сакс (2017)
Семейная мелодрама 6.5
Семейная мелодрама (1976)
Зайцев, жги! История шоумена 4.8
Зайцев, жги! История шоумена (2010)
Чудес не бывает 0.0
Чудес не бывает (2009)
Роман и Франческа 5.8
Роман и Франческа (1960)
Вокзал для двоих 8.4
Вокзал для двоих (1982)
Слушая тишину 7.2
Слушая тишину (2007)
Детям до 16... 6.9
Детям до 16... (2010)
В движении 7.1
В движении (2002)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Александр Лыткин 13 января 2021, 11:18
Это же фильм не про Гурченко, а про финалиста Голоса Олега Аккуратова
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Пестрые сумерки - трейлер
Пестрые сумерки Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше