Музыкант необыкновенный. Слепой. Слепой от рождения без всякой надежды когда-нибудь увидеть мир (свет).
Но случилось волшебство. Он увидел свой свет — музыку! Музыка пришла, зазвучала из дедушкиного проигрывателя. Дедушка ставил свои любимые пластинки, а мальчик вдруг переставал плакать и слушал, слушал, а потом подползал к пианино и начинал… играть!
Играл все, что слышал. С точными гармониями. Играл не только песни, но и хоровые произведения, и марши духовых оркестров.
Слушал радио и к четырем годам играл по слуху Первый концерт Чайковского.
В четыре года дедушка повез его из Ейска, где мальчик родился, в Армавир в спецмузшколу для слабовидящих и слепых детей. Один из фрагментов ранних выступлений Олега Аккуратова — так зовут мальчика — вставлен в фильм
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