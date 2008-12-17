Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды, 2008

В средние века граф Люпольд Трумпф ухаживает за финансово неблагополучным королем Гюнтером, чтобы жениться на его дочери, принцессе Херцелинде. Та наотрез отказывается, и Трумпф похищает ее. Благородный рыцарь Лэнс, телохранитель принцессы, и турецкий мошенник Эрдал, «наполовину» рыцарь, решили освободить принцессу из его лап. К сожалению, их поиски постоянно прерывают туристы. По дороге Эрдал изобретает шашлык, а Роберто Бланко становится поставщиком напитков для хиппи-коммуны Черного рыцаря. Смогут ли герои спасти принцессу?
Жил-был король со своей дочерью Херцелиндой. При принцессе был рыцарь-телохранитель Ланце. Она его любила, и он ее тоже любил, но не мог ей в этом признаться. Но в один прекрасный день принцессу похищает Черный рыцарь, и храбрый Ланце отправляется на ее поиски, а в помощь ему подряжается псевдо-рыцарь - трусливый турок. С тех пор и начинаются злоключения Полтора рыцаря.