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Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
Киноафиша Фильмы Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
1 1/2 Ritter - Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde

Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды, 2008

2008 / Германия
5.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.7
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В средние века граф Люпольд Трумпф ухаживает за финансово неблагополучным королем Гюнтером, чтобы жениться на его дочери, принцессе Херцелинде. Та наотрез  отказывается, и Трумпф похищает ее. Благородный рыцарь Лэнс, телохранитель принцессы, и турецкий мошенник Эрдал, «наполовину» рыцарь, решили освободить принцессу из его лап. К сожалению, их поиски постоянно прерывают туристы. По дороге Эрдал изобретает шашлык, а Роберто Бланко становится поставщиком напитков для хиппи-коммуны Черного рыцаря. Смогут ли герои спасти принцессу?

  • По словам режиссера и ведущего актера фильма Тиля Швайгера, идея картины пришла к нему от его детей, которые хотели, чтобы он наконец снял детский фильм, который они могли бы посмотреть всей семьей. 
  • К дате премьеры фильма был приурочен выпуск одноименной компьютерной игры, разработанной студией Daedalic Entertainment.
  • Саундтрек к фильму был выпущен отдельным альбомом на Interscope Records 19 декабря 2008 года и включает песню "Walta Sattla" в исполнении Тиля Швайгера. В отличие от фильма, музыка к нему заслужила высокие отзывы критиков. 
  • В фильме появляются некоторые персонажи из средневековой германской поэмы «Песнь о Нибелунгах», адаптированной Рихардом Вагнером в знаменитую оперу, такие как Зигфрид и Брунгильда.

Жил-был король со своей дочерью Херцелиндой. При принцессе был рыцарь-телохранитель Ланце. Она его любила, и он ее тоже любил, но не мог ей в этом признаться. Но в один прекрасный день принцессу похищает Черный рыцарь, и храбрый Ланце отправляется на ее поиски, а в помощь ему подряжается псевдо-рыцарь - трусливый турок. С тех пор и начинаются злоключения Полтора рыцаря.

5.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 12 февраля 2009
Премьера в мире 17 декабря 2008
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Юлия Дитце
Томас Готтшалк
Удо Кир
Удо Кир
Фатих Акин
Фатих Акин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды 1 постер
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Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды смотреть онлайн

Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
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трейлер 2
Трейлер 2
саундтрек New Kids On The Block
Саундтрек New Kids On The Block
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