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Знамение, 2009

2009 / США
7.7 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Осенью 1959 года для капсулы времени студенты рисуют картины жизни, какой, по их мнению, она будет через 50 лет. Люсинда, странный ребенок, который слышит голоса, быстро записывает длинную строку чисел. В 2009 году капсула открыта: студент Калеб получает рисунок Люсинды, в котором его отец Джон, астрофизик и скорбящий вдовец, обнаруживает даты всех катастроф, произошедших за последние 50 лет, с указанием числа погибших. Судя по бумаге, осталось всего три катастрофы, причем последняя из них уничтожит все человечество. В панике Джон начинает поиски Люсинды. Сможет ли он разгадать ее тайну и подготовиться к страшной угрозе?

  • Феномен, при котором люди находят закономерности в случайностях (числовые последовательности, лица на деревьях, формы в облаках), называется апофенией.
  • Трудное положение, связанное с предвидением будущей катастрофы и опасением, что никто не поверит вам, называется «комплексом Кассандры» в честь греческого мифа.
  • В фильме показывают горящую нефтяную вышку в Мексиканском заливе. Чуть более года спустя, 20 апреля 2010 года, это стало реальностью: произошел разлив нефти BP.
  • Произведение классической музыки, звучащее в начале и в самом конце фильма, – это вторая часть Седьмой симфонии Людвига ван Бетховена.
  • Во время аварии в метро можно услышать печально известный Крик Вильгельма.

Что будет, когда числа закончатся?

Во время раскопок на территории школы в руки учителя Теда Майлса попадает таинственная капсула, в которой находятся детские рисунки с изображением катаклизмов, произошедших в мире за последние пятьдесят лет. Более того, там предсказываются еще три события, одно из которых может стать катастрофой глобального масштаба. Тед Майлс разыскивает Диану, внучку одной из девочек, рисовавших пророческие послания. Смогут ли они убедить мир в приближении опасности? У них есть всего неделя. Время пошло!

7.7 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 19 марта 2009
Премьера в мире 19 марта 2009
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Алекс Пройас
Алекс Пройас
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Чандлер Кентербери
Чандлер Кентербери
Терри Камиллери
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Принято считать, и, в общем-то, вполне справедливо, что великие режиссеры редко увлекаются мистикой и фантастикой, а если и захаживают иногда на эту заповедную территорию, как Тарковский или Кубрик, то не слишком часто и с «эксклюзивными» целями. Алекс Пройас – счастливое исключение из упомянутого правила. Несмотря на то что он уже второе десятилетие снимает фантастику и мистику, то есть работает в жанрах, где особенно требуются и редко демонстрируются предельный такт и чувство меры, Пройаса…
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disturatro 23 февраля 2023, 19:13
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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