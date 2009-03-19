Знамение, 2009

Осенью 1959 года для капсулы времени студенты рисуют картины жизни, какой, по их мнению, она будет через 50 лет. Люсинда, странный ребенок, который слышит голоса, быстро записывает длинную строку чисел. В 2009 году капсула открыта: студент Калеб получает рисунок Люсинды, в котором его отец Джон, астрофизик и скорбящий вдовец, обнаруживает даты всех катастроф, произошедших за последние 50 лет, с указанием числа погибших. Судя по бумаге, осталось всего три катастрофы, причем последняя из них уничтожит все человечество. В панике Джон начинает поиски Люсинды. Сможет ли он разгадать ее тайну и подготовиться к страшной угрозе?