Знамение, 2009

Осенью 1959 года для капсулы времени студенты рисуют картины жизни, какой, по их мнению, она будет через 50 лет. Люсинда, странный ребенок, который слышит голоса, быстро записывает длинную строку чисел. В 2009 году капсула открыта: студент Калеб получает рисунок Люсинды, в котором его отец Джон, астрофизик и скорбящий вдовец, обнаруживает даты всех катастроф, произошедших за последние 50 лет, с указанием числа погибших. Судя по бумаге, осталось всего три катастрофы, причем последняя из них уничтожит все человечество. В панике Джон начинает поиски Люсинды. Сможет ли он разгадать ее тайну и подготовиться к страшной угрозе?
Что будет, когда числа закончатся?
Во время раскопок на территории школы в руки учителя Теда Майлса попадает таинственная капсула, в которой находятся детские рисунки с изображением катаклизмов, произошедших в мире за последние пятьдесят лет. Более того, там предсказываются еще три события, одно из которых может стать катастрофой глобального масштаба. Тед Майлс разыскивает Диану, внучку одной из девочек, рисовавших пророческие послания. Смогут ли они убедить мир в приближении опасности? У них есть всего неделя. Время пошло!