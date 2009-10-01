Супруги Патрикеевы приходят посмотреть выступление известного иллюзиониста. Для номера с исчезновением фокуснику требуется доброволец из зала, жена Патрикеева предлагает свою кандидатуру, заходит в волшебную кабинку… и исчезает. Мало того, после выступления бесследно попадает и сам иллюзионист! Пока Патрикеев и ассистентка фокусника приходят в себя, на место происшествия прибывает прагматичный капитан Резцов. Мужчина считает, что дело не стоит выеденного яйца и недоразумение скоро разрешится само собой. Но он крупно ошибается…
Однажды в цирке во время выступления иллюзиониста при загадочных обстоятельствах исчезает женщина, а вместе с ней и сам фокусник. Муж пропавшей и дочь факира – в отчаянии. Где же скрывается таинственная парочка? След простыл. Постепенно о них забывают и вокруг этого таинственного исчезновения завязываются новые отношения. А была ли женщина, и был ли фокусник?
|1 октября 2009
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|1 октября 2009
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