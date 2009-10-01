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Двойная пропажа

Dvoynaya propazha 18+
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О фильме

Супруги Патрикеевы приходят посмотреть выступление известного иллюзиониста. Для номера с исчезновением фокуснику требуется доброволец из зала, жена Патрикеева предлагает свою кандидатуру, заходит в волшебную кабинку… и исчезает. Мало того, после выступления бесследно попадает и сам иллюзионист! Пока Патрикеев и ассистентка фокусника приходят в себя, на место происшествия прибывает прагматичный капитан Резцов. Мужчина считает, что дело не стоит выеденного яйца и недоразумение скоро разрешится само собой. Но он крупно ошибается…

  • Режиссер и сценарист фильма Валерий Лонской известен зрителю по таким работам, как “Приезжая” (1977), “Летаргия” (1983), “Мужские портреты” (1987), “Барханов и его телохранитель” (1986), “Артист и мастер изображения” (2000), “Голова классика” (2005). 
  • Съемки фильма проходили в Москве. 
  • Премьера картины “Двойная пропажа” состоялась в августе 2009 года на кинофестивале “Окно в Европу”, который проходит в городе Выборге Ленинградской области. 
  • Бюджет фильма “Двойная пропажа” составил около 1,5 миллиона рублей.
  • По признанию Валерия Лонского, картина “Двойная пропажа” - это история о любви, памяти, надежде и об испытании верности.

Однажды в цирке во время выступления иллюзиониста при загадочных обстоятельствах исчезает женщина, а вместе с ней и сам фокусник. Муж пропавшей и дочь факира – в отчаянии. Где же скрывается таинственная парочка? След простыл. Постепенно о них забывают и вокруг этого таинственного исчезновения завязываются новые отношения. А была ли женщина, и был ли фокусник?

Двойная пропажа - трейлер
Двойная пропажа  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 октября 2009
Дата выхода
1 октября 2009 Россия Парадиз 12+
1 октября 2009 Беларусь
1 октября 2009 Казахстан
1 октября 2009 Украина
Производство Продюсерская компания Александра Литвинова
Другие названия
Dvoynaya propazha, Двойная пропажа
Режиссер
Валерий Лонской
В ролях
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Алексей Колган
Алексей Колган
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Виктор Раков
Виктор Раков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.8
Оцените 13 голосов
2.3 IMDb
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Двойная пропажа - трейлер
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