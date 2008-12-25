Последний шанс Харви, 2008

Фильм о сочинителе джиглов, у которого настала, как говорится, черная полоса. Босс не доволен работами Харви и дает ему последний шанс, чтобы доказать свою состоятельность. В противном случае его ждет увольнение. Но это ещё не все проблемы. Дочь сочинителя джинглов выходит в Лондоне замуж, и Харви просто не может пропустить это событие. По приезде в Лондон случается новый казус: под венец то дочка пойдет не с родным отцом, а с отчимом. Казалось бы, что может быть хуже? Но Харви настолько неудачлив, что еще умудряется опоздать на самолёт. А вместе с этим и потерять работу. Разбитый и унылый Харви отправляется в бар аэропорта, и тут ему наконец-то везет. Здесь происходит интересная встреча с уже не молодой женщиной. Спустя всего несколько минут случайные знакомые понимают, что они во многом похожи и существует множество точек соприкосновения, хотя до этого даже не видели друг друга...

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