Удушье, 2008

Эта история о любви, проникнутая нежностью и черным юмором, рассказывает о вызывающей привыкание власти секса, о любви и вражде между матерями и сыновьями, об ужасах старения, о неприглядной правде о тематических исторических парках и многом, многом другом.

Виктор Манчини, отчисленный из медицинского института, придумал прекрасную аферу, чтобы оплачивать лечение больной матери в частной больнице. Он симулирует приступ удушья в ресторане, и незнакомцы, которые "его спасают", чувствуют себя ответственными за его жизнь. Он проделывает трюк с удушьем пару сотен раз и выдаивает из доброты незнакомцев широкий поток наличных.

Между приступами удушья Виктор работает "историческим переводчиком" в Colonial Dunsboro с пестрой группой неудачников и пьянчуг, застрявших в 1734 году, встречается с группами людей, одержимых сексом, и навещает душевнобольную мать в уединенной психиатрической больнице. Когда Виктор узнает, что болезнь Альцгеймера, которой страдает мать, скрывает поразительную правду о его происхождении, его тщательно выстроенная на "сексе без любви" жизнь рушится, и он влюбляется в загадочного врача матери.