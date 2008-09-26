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Удушье Удушье
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Удушье, 2008

2008 / США
5.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме
- по одноименному роману Чака Поланика.
Эта история о любви, проникнутая нежностью и черным юмором, рассказывает о вызывающей привыкание власти секса, о любви и вражде между матерями и сыновьями, об ужасах старения, о неприглядной правде о тематических исторических парках и многом, многом другом.

Виктор Манчини, отчисленный из медицинского института, придумал прекрасную аферу, чтобы оплачивать лечение больной матери в частной больнице. Он симулирует приступ удушья в ресторане, и незнакомцы, которые "его спасают", чувствуют себя ответственными за его жизнь. Он проделывает трюк с удушьем пару сотен раз и выдаивает из доброты незнакомцев широкий поток наличных.

Между приступами удушья Виктор работает "историческим переводчиком" в Colonial Dunsboro с пестрой группой неудачников и пьянчуг, застрявших в 1734 году, встречается с группами людей, одержимых сексом, и навещает душевнобольную мать в уединенной психиатрической больнице. Когда Виктор узнает, что болезнь Альцгеймера, которой страдает мать, скрывает поразительную правду о его происхождении, его тщательно выстроенная на "сексе без любви" жизнь рушится, и он влюбляется в загадочного врача матери.

5.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 15 января 2009
Премьера в мире 26 сентября 2008
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Кларк Грегг
Кларк Грегг
В ролях
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Брэд Уильям Хенке
Бижу Филлипс
Бижу Филлипс
Пас де ла Уэрта
Пас де ла Уэрта
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Удушье 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:48
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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Кадры из фильма Все кадры
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