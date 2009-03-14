Александра Последняя, 2009

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о выходе в прокат 5.2 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1 Продолжительность 1 час 12 минут Год выпуска 2009 Премьера в России 14 марта 2009 Премьера в мире 14 марта 2009 Возраст 18+ Режиссер Джо Суонберг В ролях Джесс Вайкслер Барлоу Джейкобс Все актеры и съемочная группа 2 постера

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