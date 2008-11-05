Харви Милк, 2008

Его жизнь изменила историю, его мужество изменило жизни.

Общество раскололось, мировая история сделала новый виток после 27 ноября 1978 года, когда в здании муниципалитета Сан-Франциско был злодейски убит первый в США представитель сексуальных меньшинств, вошедший в состав правительства города, Харви Милк.

История бурной жизни и трагической гибели харизматичного политика, сражавшегося за свободу и толерантность. «Харви Милк» – полнокровный «документ эпохи», во всей красе живописующий парадоксальные 70-е, с их декларированной свободой и лютой нетерпимостью.