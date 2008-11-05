Харви Милк, 2008

Фильм прослеживает карьеру американского политика Харви Милка с его 40-летия до его смерти. Герой совершает каминг-аут и переезжает из Нью-Йорка в Сан-Франциско, где открывает магазин фотоаппаратов, который становится салоном для растущего гей-сообщества. Позже Милк баллотируется в офис со своим возлюбленным Скоттом Смитом в качестве руководителя его кампании. Победа приходит к нему в тот же день, когда Дэн Уайт побеждает в консервативном районе города. Тяжелые отношения Дэна и Харви и их борьба 1978 года против государственной инициативы, запрещающей геям работать в школах, приводит к трагическим последствиям для последнего…
Его жизнь изменила историю, его мужество изменило жизни.
Общество раскололось, мировая история сделала новый виток после 27 ноября 1978 года, когда в здании муниципалитета Сан-Франциско был злодейски убит первый в США представитель сексуальных меньшинств, вошедший в состав правительства города, Харви Милк.
История бурной жизни и трагической гибели харизматичного политика, сражавшегося за свободу и толерантность. «Харви Милк» – полнокровный «документ эпохи», во всей красе живописующий парадоксальные 70-е, с их декларированной свободой и лютой нетерпимостью.