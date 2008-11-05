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Харви Милк Харви Милк
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Milk

Харви Милк, 2008

2008 / США
5.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм прослеживает карьеру американского политика Харви Милка с его 40-летия до его смерти. Герой совершает каминг-аут и переезжает из Нью-Йорка в Сан-Франциско, где открывает магазин фотоаппаратов, который становится салоном для растущего гей-сообщества. Позже Милк баллотируется в офис со своим возлюбленным Скоттом Смитом в качестве руководителя его кампании. Победа приходит к нему в тот же день, когда Дэн Уайт побеждает в консервативном районе города. Тяжелые отношения Дэна и Харви и их борьба 1978 года против государственной инициативы, запрещающей геям работать в школах, приводит к трагическим последствиям для последнего…

  • Место съемок салона Харви Милка, Castro Camera, находилось в том же месте, где ранее находился его реальный бизнес. На момент съемок это был сувенирный магазин, и съемочная группа работала с его владельцем, чтобы воссоздать внутри помещения магазин фотокамер Милка, а после съемок вернула ему интерьеры 2008 года.
  • Актер Денис О'Хара, который играет в фильме сенатора Джона Бриггса, выступающего против гомосексуализма, на самом деле является открытым геем.
  • После первой сцены поцелуя с Джеймсом Франко Шон Пенн написал своей бывшей жене Мадонне: «Я только что поцеловал парня», на что она ответила «Поздравляю».

Его жизнь изменила историю, его мужество изменило жизни.

Общество раскололось, мировая история сделала новый виток после 27 ноября 1978 года, когда в здании муниципалитета Сан-Франциско был злодейски убит первый в США представитель сексуальных меньшинств, вошедший в состав правительства города, Харви Милк.

История бурной жизни и трагической гибели харизматичного политика, сражавшегося за свободу и толерантность. «Харви Милк» – полнокровный «документ эпохи», во всей красе живописующий парадоксальные 70-е, с их декларированной свободой и лютой нетерпимостью.

5.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 30 апреля 2009
Премьера в мире 5 ноября 2008
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент
В ролях
Шон Пенн
Шон Пенн
Джош Бролин
Джош Бролин
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Диего Луна
Диего Луна
Все актеры и съемочная группа
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Харви Милк

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:49
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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6 ноября 2020 12:02
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