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Киноафиша Фильмы Операция "Мертвый снег"
Død snø / Dead Snow

Операция "Мертвый снег", 2009

2009 / Норвегия
5.3 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Накануне пасхальных каникул компания студентов решает отдохнуть в горном домике своей подруги Сары. Прибыв на место, ребята не обнаруживают никаких следов своей однокурсницы. Вскоре, однако, им предстоит волноваться не только за судьбу Сары, но и за свою жизнь, ведь окрестности кишат немецкими фашистами, некогда грабившими норвежских жителей в конце Второй мировой войны, а теперь превратившимися в зомби.

  • Изначально создатели картины планировали дать ей название “Красный снег”, но позже оказалось, что оно уже использовалось для шведско-норвежского сериала на совершенно другую тему. Из уважения к авторам телешоу название было изменено на “Операция “Мертвый снег”.
  • На майке Эрленда (Еппе Лаурсен) можно заметить надпись “Braindead”. Это отсылка к малобюджетному хоррору Питера Джексона “Живая мертвечина” (1992).
  • Образы зомби в фильме отчасти основаны на скандинавских мифах о драугах – оживших мертвецах с необузданным аппетитом.
  • В трейлере к фильму были использованы кадры из документальной хроники времен Второй Мировой войны, однако в самой ленте они не присутствуют.
  • Картина по большей части создавалась без использования компьютерных спецэффектов.

Группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений в декорациях идиллического норвежского пейзажа молодые люди попадают в кошмарный сон — им приходится бороться за жизнь в схватке с пропавшим здесь когда-то во время войны отрядом немецких солдат, превратившихся теперь в зомби.

5.3 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 7 мая 2009
Премьера в мире 9 января 2009
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Томми Виркола
Томми Виркола
В ролях
Шарлотта Фрогнер
Шарлотта Фрогнер
Стиг Фроде Хенриксен
Стиг Фроде Хенриксен
Еппе Леурсен
Вегар Хуль
Вегар Хуль
Все актеры и съемочная группа
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Операция "Мертвый снег" смотреть онлайн

Операция
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:15
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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2 октября 2018 00:18
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