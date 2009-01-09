Операция "Мертвый снег", 2009

Накануне пасхальных каникул компания студентов решает отдохнуть в горном домике своей подруги Сары. Прибыв на место, ребята не обнаруживают никаких следов своей однокурсницы. Вскоре, однако, им предстоит волноваться не только за судьбу Сары, но и за свою жизнь, ведь окрестности кишат немецкими фашистами, некогда грабившими норвежских жителей в конце Второй мировой войны, а теперь превратившимися в зомби.
Группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений в декорациях идиллического норвежского пейзажа молодые люди попадают в кошмарный сон — им приходится бороться за жизнь в схватке с пропавшим здесь когда-то во время войны отрядом немецких солдат, превратившихся теперь в зомби.