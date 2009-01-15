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Шопо-коп Шопо-коп
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Paul Blart: Mall Cop

Шопо-коп, 2009

2009 / США
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пол Бларт – человек с мягкими манерами, который работает охранником в торговом центре в Нью-Джерси. В течение многих лет герой подавал заявление в полицию, но каждый раз проваливал медицинский осмотр, потому что у него гипогликемия, и он теряет сознание при низком уровне сахара в крови. Однажды, когда крупная банда организованных преступников врывается в торговый центр и захватывает заложников, Бларт попадает в ловушку внутри здания. Из чувства долга отказывается уйти. Таким образом, ему остается только самостоятельно остановить преступников…

  • В фильме показаны двое членов реальной семьи исполнившего главную роль Кевина Джеймса: караоке-певец – это его старший брат Гари Валентайн, а женщина с двумя детьми, которой Пол помогает, – его жена Стеффиана Де Ла Крус.
  • Джейсон Эллис, лысый и татуированный скейтбордист, ведет радиошоу на станции Sirius XM Faction, и ему было уделено собственное место в торговом центре, где он мог продолжать выступать, пока снимались сцены без его участия. 
  • В сцене, когда Бларт подавляет первых в его жизни грабителей торгового центра, один из них издает печально известный Крик Вильгельма. 
  • Джеки Сэндлер, жена Адама Сэндлера, появляется в роли кассирши магазина белья.

Торговый центр захватывает банда воришек, и охраннику приходится побороть свой слишком мягкий характер для того, чтобы справиться с ситуацией.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2009
Премьера в России 23 июля 2009
Премьера в мире 15 января 2009
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик WDSSPR
Бюджет $26 000 000
Режиссер
Стив Карр
Стив Карр
В ролях
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Кир О'
Райни Родригес
Ширли Найт
Ширли Найт
Адам Феррара
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шопо-коп 2 постера
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