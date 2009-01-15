Шопо-коп, 2009

Пол Бларт – человек с мягкими манерами, который работает охранником в торговом центре в Нью-Джерси. В течение многих лет герой подавал заявление в полицию, но каждый раз проваливал медицинский осмотр, потому что у него гипогликемия, и он теряет сознание при низком уровне сахара в крови. Однажды, когда крупная банда организованных преступников врывается в торговый центр и захватывает заложников, Бларт попадает в ловушку внутри здания. Из чувства долга отказывается уйти. Таким образом, ему остается только самостоятельно остановить преступников…