Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Впусти меня Впусти меня
Киноафиша Фильмы Впусти меня
Låt den rätte komma in

Впусти меня, 2008

2008 / Швеция
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Двенадцатилетний Оскар живет в небольшой деревушке неподалеку от Стокгольма. Днем он подвергается насмешкам и терпеливо сносит унизительные пинки и затрещины, зато ночью он мечтает о мести. Воспитываемый без отца Оскар, ускользнув от присмотра матери, в красках описывает в тетрадке изобретательные и безжалостные убийства его обидчиков. На бумаге он связывает людей, ломает им шеи и высасывает из них кровь. Еще он тренируется метать ножи на заднем дворе.

Но однажды ночью он знакомится с девушкой по имени Эли. Она его новая соседка. Два изгоя мгновенно становятся друзьями, Эли учит Оскара храбрости, а Оскар пробуждает в ней жажду любви. Но Эли, увы, этого недостаточно — ее мучает жажда крови.

6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 29 января 2009
Премьера в мире 26 января 2008
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Томас Альфредсон
Томас Альфредсон
В ролях
Коре Хедебрант
Лина Леандерссон
Пер Рагнар
Хенрик Даль
Карин Бергквист
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Впусти меня. Сага
Впусти меня. Сага (2010)
7.090909
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы про вампиров Фильмы про вампиров
Постер фильма Впусти меня 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
523561 2 апреля 2015, 12:51
Фильм скучноват и сильно переоценен. Есть ряд хорошо снятых сцен (гибель первого попутчика девочки, сцена в бассейне), но остальная часть фильма -… Читать дальше…
DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 16/10/2008 - 20:25:18):даже сам Г.Д.Торо отозвался о фильме крайне лестно
Если сам Гильермо посоветовал,то я пойду Оч люблю… Читать дальше…
Отзывы Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Showtime готовит сериал «Впусти меня» о 12-летней девочке-вампире и ее отце Главные роли в телевизионном ремейке шведской ленты сыграют Демиан Бичир и Мэдисон Тейлор Баез.
Написать
23 сентября 2021 17:02
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши