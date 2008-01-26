Впусти меня, 2008

Двенадцатилетний Оскар живет в небольшой деревушке неподалеку от Стокгольма. Днем он подвергается насмешкам и терпеливо сносит унизительные пинки и затрещины, зато ночью он мечтает о мести. Воспитываемый без отца Оскар, ускользнув от присмотра матери, в красках описывает в тетрадке изобретательные и безжалостные убийства его обидчиков. На бумаге он связывает людей, ломает им шеи и высасывает из них кровь. Еще он тренируется метать ножи на заднем дворе.

Но однажды ночью он знакомится с девушкой по имени Эли. Она его новая соседка. Два изгоя мгновенно становятся друзьями, Эли учит Оскара храбрости, а Оскар пробуждает в ней жажду любви. Но Эли, увы, этого недостаточно — ее мучает жажда крови.