Бесподобный мистер Фокс, 2009

Это история мистера Фокса и его преодоления своих диких привычек, связанных с охотой на кур, индейкой и сидром. Он должен оставить свои безумные дни позади и сделать то, что лучше всего умеют отцы: принять ответственность. Но перед своей отставкой он должен совершить свое последнее, самое дерзкое дело, а именно – набег на трех самых мерзких и подлых фермеров США: Уолтера Боггиса, Натана Бунса и Франклина Бина. Сможет ли герой обуздать инстинкты и спасти свою нору?