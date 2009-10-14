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Бесподобный мистер Фокс Бесподобный мистер Фокс
Киноафиша Фильмы Бесподобный мистер Фокс
The Fantastic Mr. Fox

Бесподобный мистер Фокс, 2009

2009 / США
7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это история мистера Фокса и его преодоления своих диких привычек, связанных с охотой на кур, индейкой и сидром. Он должен оставить свои безумные дни позади и сделать то, что лучше всего умеют отцы: принять ответственность. Но перед своей отставкой он должен совершить свое последнее, самое дерзкое дело, а именно –  набег на трех самых мерзких и подлых фермеров США: Уолтера Боггиса, Натана Бунса и Франклина Бина. Сможет ли герой обуздать инстинкты и спасти свою нору? 

  • Фильм полностью создан традиционным методом кукольной анимации. Компьютерная графика использовалась только в одной сцене – эпизоде затопления кремневой шахты.
  • Сценарист, продюсер и режиссер фильма Уэс Андерсон решил, что актеры и актрисы должны записывать свои диалоги вне студии, чтобы увеличить их естественность. Для этого актеры выходили в лес, забирались на чердак студии и выезжали в конюшню. 
  • Фильм снят по мотивам одноименного рассказа Роальда Даля. Он был написан в мрачное время жизни автора: Даль потерял одного из своих пятерых детей из-за кори и был свидетелем того, как другой сын пострадал в результате автомобильной аварии. Это вдохновило его написать сказку, изображающую отца как защитника семьи.
  • На создание первой куклы мистера Фокса ушло почти семь месяцев.
  • Цветовая гамма этого фильма преимущественно осенняя, преобладают желтый, оранжевый и коричневый цвета, а зеленого и синего практически нет. Рубашка Кристофферсона была голубой, чтобы подчеркнуть, что он - приезжий. 
  • Книжка “Бесподобный мистер Фокс» Роальда Даля был первой книгой Уэса Андерсона. Его мать купила ее на книжной ярмарке, когда Уэсу было около семи лет. Андерсон до сих пор хранит этот экземпляр.

Разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападок "хитрого лиса" на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его "хитрое" семейство.

7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 14 октября 2009
Премьера онлайн 4 февраля 2022
Премьера в мире 14 октября 2009
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Все актеры и съемочная группа
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Бесподобный мистер Фокс смотреть онлайн

Бесподобный мистер Фокс
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Федор Жизненков 15 ноября 2019, 22:56
Какой, сколько? 12+? Ахаха, да вы только послушайте!
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18 января 2018 23:00
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