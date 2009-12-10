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Постер мультфильма Наша Маша и волшебный орех
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Киноафиша Фильмы Наша Маша и волшебный орех

Наша Маша и волшебный орех

Nasha Masha i Volshebnyy orekh 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Школьница Маша, как и многие из нас, считает, что настоящих друзей найти в нашем мире почти невозможно. Настоящая любовь – недостижимый идеал, и, вообще, чудес не бывает. Наверное, поэтому именно с ней под Новый год начинают происходить чудеса... Она находит волшебный орех Кракатук, который переносит девочку в невероятно красивую Сказочную страну.

Там ее игрушки, Буратино и плюшевый медведь, становятся мальчишками Борькой и Михеем, а робот Гоша, подаренный родителями на Новый год, самым настоящим принцем. Но власть в Сказочной стране захватили крысы, и правит ей коварный Император. Мало того, он со своими слугами, Ником и Диком, давно охотится за волшебным орехом. Ведь Кракатук способен выполнить любое желание, а крысиный повелитель мечтает управлять всей Вселенной. Он делает Маше предложение, от каких не отказываются...

К чему приведут интриги Императора? Захочет ли Маша вернуться домой, ведь тогда принц в ее мире снова станет игрушкой? К кому попадет волшебный орех в новогоднюю полночь и получится ли загадать сокровенное желание?

Наша Маша и волшебный орех - трейлер
Наша Маша и волшебный орех  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 10 декабря 2009
Дата выхода
10 декабря 2009 Россия Наше кино 0+
10 декабря 2009 Беларусь
10 декабря 2009 Казахстан
12 декабря 2009 США
10 декабря 2009 Украина
Бюджет 4 000 000 RUR
Сборы в мире $636 573
Производство Amedia, Gala-Film
Другие названия
Nasha Masha i Volshebnyy orekh, Krakatuk, Nuestra Masha y la Tuerca Mágica, Our Masha and the Magic Nut, Watashitachi no masha to maho no natto, Наша Маша и Волшебный орех, Наша Маша та Чарiвний горiх
Режиссер
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский
В ролях
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Сева Полищук
Тимур Родригез
Тимур Родригез
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

3.4
Оцените 25 голосов
2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3730 В жанре «мюзикл»  109 В жанре «семейный»  353 В жанре «комедия»  1049 В жанре «анимация»  394 В фильмах России  679
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