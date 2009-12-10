Там ее игрушки, Буратино и плюшевый медведь, становятся мальчишками Борькой и Михеем, а робот Гоша, подаренный родителями на Новый год, самым настоящим принцем. Но власть в Сказочной стране захватили крысы, и правит ей коварный Император. Мало того, он со своими слугами, Ником и Диком, давно охотится за волшебным орехом. Ведь Кракатук способен выполнить любое желание, а крысиный повелитель мечтает управлять всей Вселенной. Он делает Маше предложение, от каких не отказываются...
К чему приведут интриги Императора? Захочет ли Маша вернуться домой, ведь тогда принц в ее мире снова станет игрушкой? К кому попадет волшебный орех в новогоднюю полночь и получится ли загадать сокровенное желание?
|10 декабря 2009
|Россия
|Наше кино
|0+
|10 декабря 2009
|Беларусь
|10 декабря 2009
|Казахстан
|12 декабря 2009
|США
|10 декабря 2009
|Украина