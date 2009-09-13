Bolger Ты веришь в высшую силу?

Brady Kincaid Да, верю. Верю. Это единственный способ понять всё это. Иначе — просто чистый ёб###й хаос.

Bolger Типа, что нас создал он и потом судит наши дела?

Brady Kincaid Ну, я думаю, это скорее... как параллельные линии.

Bolger Параллельные линии?

Brady Kincaid Знаешь, как две линии, что тянутся вечно и никогда не соприкасаются?

Bolger Да.