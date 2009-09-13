Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Травка
Постер фильма Травка
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Травка

Травка

Leaves of Grass 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В центре сюжета братья-близнецы, один из которых — успешный преподаватель философии, а другой — его полная противоположность, лодырь, выращивающий марихуану. Однажды преподаватель оказывается вынужден вернуться в родную Оклахому, к брату, где оказывается втянут в опасную аферу против местного наркобарона…

Травка - трейлер
Травка  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2009
Премьера в мире 13 сентября 2009
Дата выхода
14 сентября 2009 Россия 18+
17 сентября 2010 Австралия
29 октября 2010 Германия
31 октября 2013 Испания
17 сентября 2010 Италия
14 сентября 2009 Казахстан
13 сентября 2009 Канада
17 сентября 2010 США
14 сентября 2009 Украина
MPAA R
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $1 034 214
Производство Millennium Films, Langley Films, Class 5 Films
Другие названия
Leaves of Grass, Çim Yaprakları, Co w trawce piszczy, Double Trouble, Escroc(s) en herbe, Escrocs en herbe, Fratelli in erba, Fulles d'herba, Gefährliches Gras, Hermanos de sangre, Hojas de hierba, Irmãos de Sangue, Miris trave, Rohulehed, San dyo stagones nero, Stabljike trave, Travne bilke, Žoles lapai, Стръкчета трева, Травка, 雙子陰謀
Режиссер
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
В ролях
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Рэндал Ридер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Травка
Василий 5.8
Василий (2024)
Козы 5.6
Козы (2012)
Стоун 5.8
Стоун (2010)
Девушка в парке 6.6
Девушка в парке (2007)
Торжественный финал 5.9
Торжественный финал (2013)
Гениальный папа 6.5
Гениальный папа (2010)
Гордость и слава 7.3
Гордость и слава (2008)
Мой папа – псих 6.6
Мой папа – псих (2007)
Разрисованная вуаль 7.5
Разрисованная вуаль (2006)
Это случилось в долине 5.7
Это случилось в долине (2005)
Убить Смучи 6.7
Убить Смучи (2002)
Сохраняя веру 7.3
Сохраняя веру (2000)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Bolger Ты веришь в высшую силу?
Brady Kincaid Да, верю. Верю. Это единственный способ понять всё это. Иначе — просто чистый ёб###й хаос.
Bolger Типа, что нас создал он и потом судит наши дела?
Brady Kincaid Ну, я думаю, это скорее... как параллельные линии.
Bolger Параллельные линии?
Brady Kincaid Знаешь, как две линии, что тянутся вечно и никогда не соприкасаются?
Bolger Да.
Brady Kincaid Только их на самом деле в природе не бывает. И человек не может создать настоящие параллели. Это просто концепт... Вот эта идея, это совершенство — мы знаем, что оно существует и думаем о нём, но сами никогда туда не доберёмся. Вот это, я думаю, и есть Бог.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Травка - трейлер
Травка Трейлер
Травка - отрывок 1
Травка Отрывок 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность»
«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е
Непубличному сыну Михалкова и Вертинской 59 лет: как выглядит наследник одной из самых красивых пар советского кино?
«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день
Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше