В центре сюжета братья-близнецы, один из которых — успешный преподаватель философии, а другой — его полная противоположность, лодырь, выращивающий марихуану. Однажды преподаватель оказывается вынужден вернуться в родную Оклахому, к брату, где оказывается втянут в опасную аферу против местного наркобарона…
|14 сентября 2009
|Россия
|18+
|17 сентября 2010
|Австралия
|29 октября 2010
|Германия
|31 октября 2013
|Испания
|17 сентября 2010
|Италия
|14 сентября 2009
|Казахстан
|13 сентября 2009
|Канада
|17 сентября 2010
|США
|14 сентября 2009
|Украина