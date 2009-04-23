Оповещения от Киноафиши
Гай и Мэдлин на скамейке в парке
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
О фильме
Расписание
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Места съёмок
Рейтинги
6.4
Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Гай и Мэдлин на скамейке в парке
Гай и Мэдлин на скамейке в парке
GUY AND MADELINE ON A PARK BENCH
18+
Напомним о выходе в прокат
мюзикл
драма
Страна
США
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2009
Премьера в мире
23 апреля 2009
Дата выхода
23 апреля 2009
Россия
12+
23 апреля 2009
Казахстан
5 ноября 2010
США
23 апреля 2009
Украина
28 марта 2010
Чехия
Бюджет
$60 000
Сборы в мире
$35 556
Другие названия
Guy and Madeline on a Park Bench, Guy y Madeline en un banco del parque, Ο Γκάι και η Μαντελάιν στο πάρκο, Гай и Мэдлин на скамейке в парке, 公園長凳上的蓋伊和艾德琳
Режиссер
Дэмьен Шазелл
В ролях
Джейсон Палмер
Дезри Гарсиа
Фрэнк Гарвин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Слушать
саундтрек фильма
Гай и Мэдлин на скамейке в парке
