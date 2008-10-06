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Отголоски прошлого
Little Ashes
Отголоски прошлого, 2008
2008 / Великобритания
Трейлер
7.6
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
биография
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О фильме
В 1920-х годах 18-летний Сальвадор Дали приезжает в Мадрид, где знакомится с драматургом Федерико Гарсия Лоркой. Их отношения быстро перерастают в дружбу, а затем и в платоническую любовь…
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7.6
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в России
5 ноября 2009
Премьера в мире
6 октября 2008
Прокатчик
Premium Film
Режиссер
Пол Мориссон
В ролях
Роберт Паттинсон
Хавьер Бельтран
Мэттью МакНалти
Рамон Энрич Борреллас
Все актеры и съемочная группа
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Лучшие фильмы с Робертом Паттинсоном
2 постера
В общем рейтинге
929
В жанре «драма»
333
В жанре «биография»
29
В фильмах Великобритании
87
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Отзывы о фильме
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disturatro
23 февраля 2023, 19:32
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы
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32
голоса
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Россияне раскритиковали топ фильмов с реальными сценами секса
Некоторые призвали кинокритиков обратить внимание на такие отечественные проекты, как «Текст» Клима Шипенко.
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17 августа 2020 10:11
Составлен список фильмов с настоящими постельными сценами
В рейтинг попали сразу две ленты Ларса фон Триера.
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11 августа 2020 11:00
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