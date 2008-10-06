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Little Ashes

Отголоски прошлого, 2008

2008 / Великобритания
7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
В 1920-х годах 18-летний Сальвадор Дали приезжает в Мадрид, где знакомится с драматургом Федерико Гарсия Лоркой. Их отношения быстро перерастают в дружбу, а затем и в платоническую любовь…
7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 5 ноября 2009
Премьера в мире 6 октября 2008
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Пол Мориссон
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Хавьер Бельтран
Мэттью МакНалти
Мэттью МакНалти
Рамон Энрич Борреллас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отголоски прошлого 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:32
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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32 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Россияне раскритиковали топ фильмов с реальными сценами секса Некоторые призвали кинокритиков обратить внимание на такие отечественные проекты, как «Текст» Клима Шипенко. 
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17 августа 2020 10:11
Составлен список фильмов с настоящими постельными сценами В рейтинг попали сразу две ленты Ларса фон Триера.
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11 августа 2020 11:00
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