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Киноафиша Фильмы По следу Феникса

По следу Феникса

Po sledu Feniksa 18+
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О фильме

Главный герой Алексей — молодой успешный мужчина, любящий и любимый муж и отец. Несчастный случай перечеркивает его стабильную размеренную жизнь, он в одночасье лишается всего. Чудом вернувшись с того света, Алексей не знает как жить дальше. Главный герой пытается найти виновников случившегося, и узнает, что в его деле оказывается замешан известный обвинитель, старший советник юстиции, Кожевников. Но следствие отказывается помочь Алексею, считая, что он просто еще один недоброжелатель, пытающийся оклеветать Кожевникова и раздобыть на него компромат.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 18 октября 2009
Дата выхода
18 октября 2009 Россия 16+
Производство Кинокомпания Русское
Другие названия
Po sledu Feniksa, Tracing Phoenix, По следу Феникса
Режиссер
Андрей Селиванов
В ролях
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
Борис Клюев
Борис Клюев
Мария Порошина
Мария Порошина
Анна Невская
Анна Невская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.4
Оцените 12 голосов
3.9 IMDb
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