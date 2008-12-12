После того, как его сестра была жестоко убита, 24-летний Уолтер бросает национальную сборную по борьбе, за которую он выступал, и возвращается домой. Он помогает матери, работает и ждет суда над убийцей сестры. Однажды он знакомится с матерью-одиночкой Линдой. Они становятся друзьями, затем любовниками, Уолтер увлекает сына Линды борьбой, но день суда все ближе, а Уолтер, тем временем, находит в старых вещах пистолет отца...
|5 марта 2009
|Россия
|Каскад
|18+
|3 апреля 2009
|Бразилия
|1 июня 2010
|Великобритания
|15
|25 августа 2010
|Италия
|5 марта 2009
|Казахстан
|3 сентября 2009
|Португалия
|27 марта 2009
|Тайвань
|5 марта 2009
|Украина
|5 марта 2009
|Швеция
|15