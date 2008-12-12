Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Личные вещи
6.9
Личные вещи - Трейлер
Киноафиша Фильмы Личные вещи
6.9

Личные вещи

, 2009
Personal Effects
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Личные вещи
6.9
Личные вещи - Трейлер
Личные вещи  Трейлер

О фильме

После того, как его сестра была жестоко убита, 24-летний Уолтер бросает национальную сборную по борьбе, за которую он выступал, и возвращается домой. Он помогает матери, работает и ждет суда над убийцей сестры. Однажды он знакомится с матерью-одиночкой Линдой. Они становятся друзьями, затем любовниками, Уолтер увлекает сына Линды борьбой, но день суда все ближе, а Уолтер, тем временем, находит в старых вещах пистолет отца...

В ролях

Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Linda
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Walter
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Gloria
Брайан Маркинсон
Finneran
Роб ЛаБелль
Camden
Серж Уд
Spencer Hudson
Clay
Джон Манн
Hank
Дэвид Льюис
Brice
Алекс Паунович
Алекс Паунович
Tom
Сара Линд
Annie
Режиссер Дэвид Холландер
Сценарист Дэвид Холландер, Рик Муди
Композитор Йохан Йоханнссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 24 марта 2022
Премьера в мире 12 декабря 2008
Дата выхода
5 марта 2009 Россия Каскад 18+
3 апреля 2009 Бразилия
1 июня 2010 Великобритания 15
25 августа 2010 Италия
5 марта 2009 Казахстан
3 сентября 2009 Португалия
27 марта 2009 Тайвань
5 марта 2009 Украина
5 марта 2009 Швеция 15

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA R
Сборы в мире $471 645
Производство Insight Film Studios, TADORA Filmproduktions, Three Rivers Entertainment
Другие названия
Personal Effects, Efectos personales, Особисте, Amour Sous Influence, Efecte personale, Efectes personals, Gemeinsam stärker - Personal Effects, Isiklikud mõjud, Lične stvari, Osebni predmeti, Por Amor, Por Amor..., Privātās lietas, Prosopiki ypothesi, Susipynę išgyvenimai, Személyes vonatkozás, W obliczu przeznaczenia, Προσωπική υπόθεση, Лично, Личное, ラブ・クライム, 真愛效應

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Личные вещи - Трейлер
Личные вещи Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Clay Клей: Но всё это не только обо мне. Всё это — больше про ожидание того, кого ты знаешь, что он никогда не вернётся. Про время, проведённое в ожидании. И про людей, которых встречаешь в зале ожидания.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Личные вещи - смотреть в онлайн-кинотеатре

Личные вещи

Похожие фильмы онлайн

Белый Олеандр
 
Шери
 
Бабник
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Личные вещи

Добро пожаловать к людям
Добро пожаловать к людям драма
2012, США
7.0
Где Кайра?
Где Кайра? драма
2018, США
5.0
Белый Олеандр
Белый Олеандр драма
2002, США / Германия
6.0
На самом дне океана
На самом дне океана драма
1999, США
6.0
Тысяча акров
Тысяча акров драма
1997, США
6.0
Больше, чем любовь
Больше, чем любовь мелодрама, комедия, драма
2005, США
6.0
Близко к сердцу
Близко к сердцу мелодрама, драма
1996, США
6.0
Дублерша
Дублерша комедия
2020, США
4.0
"Старый" новый год
"Старый" новый год мелодрама, комедия
2011, США
6.0
Романтики
Романтики комедия, мелодрама, драма
2010, США
5.0
Бабник
Бабник комедия
2009, США
6.0
Частная жизнь Пиппы Ли
Частная жизнь Пиппы Ли драма
2009, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play
Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна
Старые, гнутые ложки да вилки не выкидываю — приспособил для дачи и рад: 4 простых, но полезных совета
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
9 млн человек пошли на этот российский фильм в кино — и почти все вышли злыми: «так снимать о войне просто нельзя»
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше