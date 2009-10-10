2012, 2009

Доктор Адриан Хелмсли, член всемирной геофизической группы, изучающей влияние на Землю излучения беспрецедентно мощных солнечных бурь, узнает, что ядро Земли чрезмерно нагревается. Он предупреждает президента Томаса Уилсона, что земная кора становится нестабильной и без надлежащей подготовки к спасению части населения мира вся человеческая раса будет обречена. Тем временем писатель Джексон Кертис случайно натыкается на ту же информацию. Пока мировые лидеры стремятся построить «ковчеги», чтобы избежать надвигающегося катаклизма, Кертис изо всех сил пытается найти способ спасти свою семью. Между тем извержения вулканов и землетрясения беспрецедентной силы начинают сеять хаос по всему миру…