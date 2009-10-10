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2012, 2009

2009 / США / Канада
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391 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Доктор Адриан Хелмсли, член всемирной геофизической группы, изучающей влияние на Землю излучения беспрецедентно мощных солнечных бурь, узнает, что ядро Земли чрезмерно нагревается. Он предупреждает президента Томаса Уилсона, что земная кора становится нестабильной и без надлежащей подготовки к спасению части населения мира вся человеческая раса будет обречена. Тем временем писатель Джексон Кертис случайно натыкается на ту же информацию. Пока мировые лидеры стремятся построить «ковчеги», чтобы избежать надвигающегося катаклизма, Кертис изо всех сил пытается найти способ спасти свою семью. Между тем извержения вулканов и землетрясения беспрецедентной силы начинают сеять хаос по всему миру… 

  • На самом деле индейцы майя не предсказывали конец света. Они обнаружили серию астрономических выравниваний, которые совпадали в 2012 году. Раз в шестьсот сорок тысяч лет солнце выравнивается с центром Галактики в день солнцестояния. В последний раз это происходит в 2012 году, и в этот день кончается календарь майя.
  • Фильм запрещен в Северной Корее, потому что в 2012 году исполняется 100 лет со дня рождения Ким Ир Сена. Людей даже арестовывали за просмотр его пиратских копий.
  • Внешность и голос профессора Уэст напоминают писателя Грэма Хэнкока, чья книга «Отпечатки пальцев богов» и вдохновила продюсеров на создание фильма.
  • Прототипом самолета “Антонов-500”, принадлежащего российскому олигарху, стал, по всей видимости, “Ан-225”. Основное отличие в том, что у “Ан-225” нет заднего люка, который есть у самолета в фильме.
  • Специалисты НАСА признали этот фильм самым антинаучным из тех, что выходили в последние годы. Сюжет содержит огромное количество научных неточностей и откровенных выдумок. 
  • Для рекламного продвижения фильма был создан фальшивый видеоблог, в котором Вуди Харрельсон в образе Чарли Фроста рассказывал о грядущем конце света. В нем также была полная версия ролика, который Чарли показал Джексону в фургоне.

В ходе исследований ученый неожиданно открывает "врата" в параллельный мир и устанавливает контакт со своим "двойником", чтобы предотвратить предсказанный древними индейцами апокалипсис.

8.1 Оцените
391 голос Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 12 ноября 2009
Премьера онлайн 16 января 2021
Премьера в мире 10 октября 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Аманда Пит
Аманда Пит
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Оливер Платт
Оливер Платт
Все актеры и съемочная группа
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2012 смотреть онлайн

2012
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Наша рецензия
Роланд Эммерих продолжает уничтожать свою новую родину – Соединенные Штаты – всеми доступными ему средствами. На очаг-возбудитель мировой демократии уже обрушивались, по милости неистового Роланда, инопланетяне, Годзилла и глобальное похолодание. Теперь настала очередь дестабилизации земной коры. Точнее говоря, всему виною на сей раз оказалось солнце, впавшее в прискорбное возмущение во время парада планет (видимо, парад не очень понравился). В результате солнечного возмущения…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Падения Луны» Роланд Эммерих утверждает, что он изобрел новый жанр в кино Также появился новый IMAX-постер.
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20 января 2022 17:14
6 фильмов про будущее, которое так и не сбылось Люди не дождались конца света, глобальной экологической катастрофы и ховербордов (вот из-за последних действительно обидно).
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15 апреля 2021 17:37
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