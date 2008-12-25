Марли и я, 2008

После свадьбы чета журналистов Джон и Дженнифер Гроган переезжают во Флориду. Пытаясь остановить «биологические часы» Дженнифер, которая жаждет завести детей, Джон дарит ей щенка. Пока Марли вырастает до 100-фунтовой собаки, он не теряет своей щенячьей энергии или буйности. Вдобавок, у него нет никакой самодисциплины. Проделки Марли дают Джону богатый материал для его газетной колонки. По мере того, как семья Гроганов взрослеет и растет, Марли продолжает испытывать терпение каждого, включая детей, и ведет себя как самая импульсивная собака в мире, но от этого он не становится менее любим ими и очарователен.