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Марли и я Марли и я
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Marley & Me

Марли и я, 2008

2008 / США
7.7 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

После свадьбы чета журналистов Джон и Дженнифер Гроган переезжают во Флориду. Пытаясь остановить «биологические часы» Дженнифер, которая жаждет завести детей, Джон дарит ей щенка. Пока Марли вырастает до 100-фунтовой собаки, он не теряет своей щенячьей энергии или буйности. Вдобавок, у него нет никакой самодисциплины. Проделки Марли дают Джону богатый материал для его газетной колонки. По мере того, как семья Гроганов взрослеет и растет, Марли продолжает испытывать терпение каждого, включая детей, и ведет себя как самая импульсивная собака в мире, но от этого он не становится менее любим ими и очарователен.

  • Роль Марли исполнили 22 разные собаки, которые исполняли несколько различных трюков, а также изображали разные возрасты мохнатого героя. 
  • Настоящие родители Оуэна Уилсона сыграли его родителей и в фильме. Самая большая проблема для его матери заключалась в том, чтобы не называть его Оуэном.
  • В сценах, в которых Марли грызет предметы, такие как кухонный пол, диванные подушки или автомобильные сиденья, дрессировщики приказывали собаке «достать» эти предметы. Один щенок и одна взрослая собака были специально обучены жевать вещи и выплевывать их, ничего при этом не глотая.

Джон и Джен решают завести настоящую семью: дом и конечно дети, в перспективе. Но дети, это такая ответственность! Зачем усложнять собственную жизнь, когда можно сначала попробовать на собаке, ведь она почти как ребенок… только покрыта шерстью…

7.7 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 12 марта 2009
Премьера онлайн 18 апреля 2020
Премьера в мире 25 декабря 2008
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дэвид Фрэнкел
Дэвид Фрэнкел
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Алан Аркин
Алан Аркин
Эрик Дэйн
Эрик Дэйн
Натан Гэмбл
Все актеры и съемочная группа
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Марли и я
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Наша рецензия
Сказать по правде, мотивы авторов фильма «Марли и я» понять довольно сложно. В этой киноадаптации одноименной книжки журналиста Джона Грогана нет, в общем-то, ни сюжета, ни зрелища, не говоря уж о чем-то еще более широком, высоком или глубоком. «Марли и я» – практически отчет из лаборатории главного испытателя собак Ивана Павлова, дополненный кое-какими назиданиями в духе методички по «этике и психологии семейной жизни». Вот молодожены заводят собачку,…
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