Бэндслэм, 2009

Старшеклассник Уилл Бартон не представляет свою жизнь без музыки. Своим кумиром и образцом для подражания парень считает Дэвида Боуи. Каждый день он отправляет любимому исполнителю электронные письма, в которых делится своими размышлениями по поводу музыки. Разумеется, ответа он не получает, но ничуть не расстраивается. Куда больше Уилла печалит то, что никто из друзей не разделяет его увлечения. Однако вскоре родители Бартона переезжают в новый район, а сам он идет в школу, где ученики все как один занимаются пением и игрой на музыкальных инструментах. Уилл создает собственную группу “Бэндслэм” и вместе с ней отправляется на конкурс.