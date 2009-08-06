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Бэндслэм Бэндслэм
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Бэндслэм, 2009

2009 / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Старшеклассник Уилл Бартон не представляет свою жизнь без музыки. Своим кумиром и образцом для подражания парень считает Дэвида Боуи. Каждый день он отправляет любимому исполнителю электронные письма, в которых делится своими размышлениями по поводу музыки. Разумеется, ответа он не получает, но ничуть не расстраивается. Куда больше Уилла печалит то, что никто из друзей не разделяет его увлечения. Однако вскоре родители Бартона переезжают в новый район, а сам он идет в школу, где ученики все как один занимаются пением и игрой на музыкальных инструментах. Уилл создает собственную группу “Бэндслэм” и вместе с ней отправляется на конкурс.

  • “Бэндслэм” стал последним фильмом, участие в котором принял Дэвид Боуи. Легендарный певец согласился сниматься потому, что ему понравился предыдущий фильм Тодда Граффа “Лагерь” (2003).
  • Во время кастинга главным требованием было умение профессионально петь. Все вокальные партии в фильме записаны самими актерами, лишь в некоторых сценах Ванессе Хадженс и Скотту Портеру потребовался дублер гитарных партий. 
  • На кастинге Ванесса Хадженс исполнила песню Эми Уайнхаус Rehab. 
  • Герои фильма учатся в старшей школе. В реальности на момент съемок в старшей школе учился только Чарли Сэкстон.

По уши влюбленный в музыку Уилл Бартон поступает в новую школу, где есть свои популярные музыкальные группы. На него обращает внимание одна из самых симпатичных и продвинутых девчонок, Шарлотта. Вместе они создают группу "Бэндслэм" и находят свой уникальный стиль. Уилл должен доказать всем, что музыка для него — не просто увлечение. Однажды он получает предложение, которое бывает только раз в жизни, но тут возникают другие проблемы...

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 августа 2009
Премьера в мире 6 августа 2009
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Тодд Графф
В ролях
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Гэлан Коннелл
Элисон Мичалка
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Скотт Портер
Скотт Портер
Все актеры и съемочная группа
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