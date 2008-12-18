Семь жизней, 2008

В прошлом Бен Томас совершил страшную ошибку, которая привела к трагическим последствиям. С тех пор чувство вины не отпускает его, и он, желая исправить ошибку, придумывает план искупления и приступает к его выполнению. Ему нужно найти семерых людей, которые помогут ему, но каждый из них перед этим должен пройти проверку. Когда Бен встречает девушку, в которую влюбляется, это сильно усложняет его первоначальные замыслы.