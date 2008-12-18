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Семь жизней Семь жизней
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Seven Pounds

Семь жизней, 2008

2008 / США
8.0 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В прошлом Бен Томас совершил страшную ошибку, которая привела к трагическим последствиям. С тех пор чувство вины не отпускает его, и он, желая исправить ошибку, придумывает план искупления и приступает к его выполнению. Ему нужно найти семерых людей, которые помогут ему, но каждый из них перед этим должен пройти проверку. Когда Бен встречает девушку, в которую влюбляется, это сильно усложняет его первоначальные замыслы.

  • Том Хэнкс прослушивался на роль Бена.
  • Большую часть фильма Бен живет в лос-анджелесском отеле “Travel Inn”. Это тот же самый отель, в котором жил главный герой фильма “Помни”. 
  • Над фильмом работали не менее тридцати человек, ранее участвовавших в создании  картины “В погоне за счастьем”. 
  • Вуди Харрельсон играет персонажа по имени Эзра, торговца мясом. Ранее он играл торговца мясом, Микки Нокса, в фильме “Прирожденные убийцы”. Эзра, как и Вуди Харрельсон, веган, и не ест мясо. Имя Эзра переводится с иврита как “помощь” или “содействие”. 
  • Если считать старушку Инес, то Бен помогает восьми людям, хотя она не входила в первоначальный план Бена, и ее имени не было в его списке. 
  • Эмили говорит Бену, что немецкие доги живут в среднем семь лет и у них проблемы с сердцем. Эти слова - намек на финал фильма.

Пытаясь исправить ошибки прошлого, Бен решает помогать совершенно незнакомым людям. Но все сильно осложняется, когда он встречает смертельно больную Эмили и влюбляется в нее.

8.0 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 15 января 2009
Премьера онлайн 1 декабря 2021
Премьера в мире 18 декабря 2008
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Габриэле Муччино
Габриэле Муччино
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Эльпидия Каррильо
Эльпидия Каррильо
Все актеры и съемочная группа
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Семь жизней

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 17:28
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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124 голоса
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