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Постер фильма Травиата
4.1
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4.1

Травиата

, 2009
La traviata
Италия / мюзикл / 18+
Постер фильма Травиата
4.1

О фильме

Опера Верди. Сюжет «Травиаты» заимствован из драмы А. Дюма-сына «Дама с камелиями». Прототипом героини явилась знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, чья красота и незаурядный ум привлекали многих выдающихся людей, она умерла от туберкулеза в 1847 году. Когда вскоре после этого появился роман «Дама с камелиями», в его героине все узнали Мари, а в юноше, которого она полюбила чистой и беззаветной любовью, склонны были видеть самого автора.В 1848 году Дюма переработал роман в пьесу, на премьере которой в Париже присутствовал Верди. Вскоре после этого композитор принялся за создание оперы. Его сотрудником был Франческо Мария Пиаве — один из лучших либреттистов того времени. «Травиата» была поставлена 6 марта 1853 года в Венеции и потерпела скандальный провал. Однако Верди твердо верил, что «Травиата» добьется признания. Через год опера вновь была поставлена в Венеции и имела огромный успех. Для этой постановки Верди согласился убрать современные костюмы: действие было перенесено в более отдаленную эпоху, на полтора столетия назад (вскоре, однако, он восстановил современную обстановку драмы). Спустя некоторое время «Травиата» стала одной из самых знаменитых опер в репертуаре мирового музыкального театра. Дюма, познакомившись с «Травиатой», сказал: «Через пятьдесят лет никто не вспомнил бы о моей «Даме с камелиями», но Верди обессмертил ее».

В ролях

Эрмонела Яхо
Кьяра Фракассо
Серена Гамберони
Франческо Демуро
Владимир Стоянов
Режиссер Хуго де Ана
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 15 октября 2009
Дата выхода
15 октября 2009 Россия НеваФильм Emotion 0+
15 октября 2009 Беларусь
15 октября 2009 Казахстан
15 октября 2009 Украина

Рейтинг фильма

4.1
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