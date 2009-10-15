Опера Верди. Сюжет «Травиаты» заимствован из драмы А. Дюма-сына «Дама с камелиями». Прототипом героини явилась знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, чья красота и незаурядный ум привлекали многих выдающихся людей, она умерла от туберкулеза в 1847 году. Когда вскоре после этого появился роман «Дама с камелиями», в его героине все узнали Мари, а в юноше, которого она полюбила чистой и беззаветной любовью, склонны были видеть самого автора.В 1848 году Дюма переработал роман в пьесу, на премьере которой в Париже присутствовал Верди. Вскоре после этого композитор принялся за создание оперы. Его сотрудником был Франческо Мария Пиаве — один из лучших либреттистов того времени. «Травиата» была поставлена 6 марта 1853 года в Венеции и потерпела скандальный провал. Однако Верди твердо верил, что «Травиата» добьется признания. Через год опера вновь была поставлена в Венеции и имела огромный успех. Для этой постановки Верди согласился убрать современные костюмы: действие было перенесено в более отдаленную эпоху, на полтора столетия назад (вскоре, однако, он восстановил современную обстановку драмы). Спустя некоторое время «Травиата» стала одной из самых знаменитых опер в репертуаре мирового музыкального театра. Дюма, познакомившись с «Травиатой», сказал: «Через пятьдесят лет никто не вспомнил бы о моей «Даме с камелиями», но Верди обессмертил ее».

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