Постер мультфильма Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака

Артур и месть Урдалака

Arthur et la vengeance de Maltazard / Arthur and the Revenge of Maltazard 18+
О фильме

В конце десятого лунного цикла Артур, наконец, сможет вернуться в мир минипутов, чтобы найти там Селену. В честь его приветствия организована большая вечеринка. Но в этот важный для Артура день отец уезжает из дома раньше, чем ожидалось. Во время отъезда паук передает ему в руки рисовое зерно, на котором выгравировано сообщение об угрозе. Несомненно, Селении угрожает опасность, и Артур спешит прийти ей на помощь. Попав в деревню, герой понимает, что все было подстроено Урдалаком, который решил стать ростом с человека и захватить минипутов. Смогут ли герои вернуться в мир людей и остановить злодея, пока еще не поздно?

Вторая часть сказочной трилогии Люка Бессона о приключениях отважного мальчика в волшебной стране минипутов так же, как и первая, сочетает в себе как игровые сцены, так и анимационные фрагменты, созданные с использованием техники захвата движения.

  • Мадонна не вернулась к своей роли и была заменена Селеной Гомес. По слухам, актриса запросила слишком большой гонорар, тогда как малоизвестная в то время Селена Гомес была самым бюджетным вариантом.
  • Режиссер Люк Бессон считал, что характер Артура должен развиваться одновременно со зрителями фильма. Поэтому было важно продвигать вселенную: «как и то, что было сделано с сагой о Гарри Поттере. К тому же очень приятно работать с персонажами, у которых есть прошлое, и приносить им определенную зрелость», – сказал он. 
  • Съемки второй и третьей частей трилогии шли одновременно, чтобы предотвратить чрезмерный рост молодого актера Фредди Хаймора между двумя фильмами. 
  • В немецкоязычной версии фильма главного героя озвучил вокалист известной немецкой группы Tokio Hotel Билл Каулитц, а принцессу Селению – немецкая певица Нена.
  • В "Артуре и минипутах" роль отца Артура исполнял Дуглас Рэнд. Он был одним из немногих исполнителей, покинувших проект после первой части. В “Артуре и мести Урдалака” его сменил Роберт Стэнтон.
  • Актрису дубляжа Барбару Келш вновь попросили воплотить характер Артура в его "анимированной" версии, но на этот раз в рамках работы с технологией захвата движений. Ранее она уже сотрудничала с Люком Бессоном: Барбара подарила голос Артуру в первой части франшизы (на этот раз ее заменил Янн Лабутьер), а также Лиле (Милла Йовович) в “Пятом элементе”.
  • Натурные съемки для некоторых сцен из картины проходили во Франции.
  • В англоязычной версии мультфильма Урдалака озвучил легендарный американский рок-музыкант Лу Рид, а в русскоязычном варианте – Виктор Вержбицкий.

Артур получает послание с просьбой о помощи, доставленное ему паучком-почтальоном. Мальчик встревожен: он уверен, что его могли написать только минипуты. Но именно в этот момент отец объявляет о своем решении возвращаться домой, в город. Мальчик успевает предупредить своего дедушку о полученном письме: возможно Арчибальд что-нибудь придумает. Ведь как раз сегодня ночью лунный луч коснется волшебной подзорной трубы и откроется проход в страну минипутов. Но небо затягивают тучи...

Артур и месть Урдалака - дублированный трейлер
Артур и месть Урдалака  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 29 апреля 2010
Премьера в мире 26 ноября 2009
MPAA PG
Бюджет €65 000 000
Сборы в мире $52 377 611
Производство EuropaCorp, TF1 Films Production, Apipoulaï
Другие названия
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Пенни Бэлфор
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Мэттью Гондер
Роберт Стэнтон
Роберт Стэнтон
Все актеры и съемочная группа
Мультфильмы для мальчиков Мультфильмы для мальчиков

5.3 IMDb
Артур и месть Урдалака

Трейлеры мультфильма
Все трейлеры
«Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше
