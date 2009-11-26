В конце десятого лунного цикла Артур, наконец, сможет вернуться в мир минипутов, чтобы найти там Селену. В честь его приветствия организована большая вечеринка. Но в этот важный для Артура день отец уезжает из дома раньше, чем ожидалось. Во время отъезда паук передает ему в руки рисовое зерно, на котором выгравировано сообщение об угрозе. Несомненно, Селении угрожает опасность, и Артур спешит прийти ей на помощь. Попав в деревню, герой понимает, что все было подстроено Урдалаком, который решил стать ростом с человека и захватить минипутов. Смогут ли герои вернуться в мир людей и остановить злодея, пока еще не поздно?
Вторая часть сказочной трилогии Люка Бессона о приключениях отважного мальчика в волшебной стране минипутов так же, как и первая, сочетает в себе как игровые сцены, так и анимационные фрагменты, созданные с использованием техники захвата движения.
Артур получает послание с просьбой о помощи, доставленное ему паучком-почтальоном. Мальчик встревожен: он уверен, что его могли написать только минипуты. Но именно в этот момент отец объявляет о своем решении возвращаться домой, в город. Мальчик успевает предупредить своего дедушку о полученном письме: возможно Арчибальд что-нибудь придумает. Ведь как раз сегодня ночью лунный луч коснется волшебной подзорной трубы и откроется проход в страну минипутов. Но небо затягивают тучи...
|3 декабря 2009
|Россия
|Централ Партнершип
|0+
|11 февраля 2011
|Австралия
|3 декабря 2009
|Беларусь
|2 декабря 2009
|Бельгия
|8 января 2010
|Бразилия
|L
|24 декабря 2010
|Великобритания
|3 декабря 2009
|Венгрия
|26 ноября 2009
|Германия
|3 декабря 2009
|Греция
|9 марта 2010
|Дания
|3 декабря 2009
|Израиль
|24 декабря 2010
|Ирландия
|PG
|30 декабря 2009
|Италия
|3 декабря 2009
|Казахстан
|4 декабря 2009
|Норвегия
|2 декабря 2009
|США
|3 декабря 2009
|Украина
|2 декабря 2009
|Франция
|4 декабря 2009
|Швеция