В конце десятого лунного цикла Артур, наконец, сможет вернуться в мир минипутов, чтобы найти там Селену. В честь его приветствия организована большая вечеринка. Но в этот важный для Артура день отец уезжает из дома раньше, чем ожидалось. Во время отъезда паук передает ему в руки рисовое зерно, на котором выгравировано сообщение об угрозе. Несомненно, Селении угрожает опасность, и Артур спешит прийти ей на помощь. Попав в деревню, герой понимает, что все было подстроено Урдалаком, который решил стать ростом с человека и захватить минипутов. Смогут ли герои вернуться в мир людей и остановить злодея, пока еще не поздно?

Вторая часть сказочной трилогии Люка Бессона о приключениях отважного мальчика в волшебной стране минипутов так же, как и первая, сочетает в себе как игровые сцены, так и анимационные фрагменты, созданные с использованием техники захвата движения.