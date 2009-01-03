Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Самый лучший
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Фильмы Самый лучший

Самый лучший

The Greatest 18+
О фильме

Когда у семейной пары Аллен и Грейс трагически погибает в автокатастрофе сын, жизнь для них теряет смысл, и их отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже. Однако, когда на пороге их дома появляется молодая девушка по имени Роза и представляется возлюбленной погибшего сына, все меняется. Ее появление, а также новость о том, что она ждет ребенка, ошеломляет их. Вместе им предстоит пережить горе, научиться понимать друг друга и попытаться вернуть утраченные чувства.

Самый лучший - трейлер
Самый лучший  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 3 января 2009
Дата выхода
17 января 2009 Россия Союз 16+
14 апреля 2011 Аргентина
18 июня 2010 Бразилия
7 февраля 2009 Германия
5 ноября 2009 Израиль
9 апреля 2012 Испания
17 января 2009 Казахстан
10 декабря 2010 Мексика
24 января 2013 Португалия
17 января 2009 США
17 января 2009 Украина
2 декабря 2009 Франция
21 июля 2011 Чили
6 января 2011 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $987 053
Производство Barbarian Films, Oceana Media Finance, Silverwood Films
Другие названия
The Greatest, Pour l'amour de Bennett, Prueba de amor, El mejor, Em Busca de Uma Nova Chance, En İyisi, Geriausias, Gli ostacoli del cuore, În amintirea fiului, Kõige vägevam, La millor, Míg a halál el nem választ, Najlepszy, Sem Ti, Ta synora tis kardias, Usodna noc, Valatarin, Zeit der Trauer, Τα σύνορα της καρδιάς, Самый лучший, グレイティスト, 最伟大的, 愛，孕轉, 温柔的爱
Режиссер
Шана Фест
Шана Фест
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Джонни Симмонс
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Rose Я знала одного парня... он был для меня просто замечательным. Впервые я увидела его на уроке английского в первом классе. В первый день он пришёл в бейсболке, и учитель заставил его снять её, а волосы у него были аккуратно зализаны назад, и он улыбнулся мне, пытаясь их поправить. После этого мы стали наблюдать друг за другом. Я начала чувствовать, что хорошо его знаю. Я так часто смотрела на его фото в школьном альбоме, что знала его лицо наизусть. В последний год я ходила на пианино, а он играл в футбол, и мы каждый день после школы проходили мимо друг друга в одном и том же месте. И это стало тем, чего я ждала с нетерпением. Настолько, что могла назвать все дни, когда его не было — в эти дни я была разочарована. Иногда он смотрел на меня, иногда отворачивался, а иногда между нами возникала такая сильная связь, что мы начинали смотреть друг на друга сразу с начала лестницы. И в последний день... он заговорил со мной. И всё, что он сказал, было именно так, как я себе представляла. Он чувствовал то же, что и в моих снах, и я думала, что всё происходит именно так, как должно. Я была самой счастливой в жизни. Счастливой и испуганной одновременно. Если бы он подписал мне живот, он бы написал что-то утешительное. Я была влюблена в него. Именно поэтому я оставляю этого ребёнка. Я была влюблена в него четыре года. Я едва знала его, но всё было именно так, как я представляла, всё было именно так, как я мечтала. Я должна оставить этого ребёнка. Думаю, он был любовью всей моей жизни.
Самый лучший - трейлер
Самый лучший Трейлер
Кадры из фильма
