Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Когда у семейной пары Аллен и Грейс трагически погибает в автокатастрофе сын, жизнь для них теряет смысл, и их отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже. Однако, когда на пороге их дома появляется молодая девушка по имени Роза и представляется возлюбленной погибшего сына, все меняется. Ее появление, а также новость о том, что она ждет ребенка, ошеломляет их. Вместе им предстоит пережить горе, научиться понимать друг друга и попытаться вернуть утраченные чувства.
|17 января 2009
|Россия
|Союз
|16+
|14 апреля 2011
|Аргентина
|18 июня 2010
|Бразилия
|7 февраля 2009
|Германия
|5 ноября 2009
|Израиль
|9 апреля 2012
|Испания
|17 января 2009
|Казахстан
|10 декабря 2010
|Мексика
|24 января 2013
|Португалия
|17 января 2009
|США
|17 января 2009
|Украина
|2 декабря 2009
|Франция
|21 июля 2011
|Чили
|6 января 2011
|Южная Корея