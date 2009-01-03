Rose Я знала одного парня... он был для меня просто замечательным. Впервые я увидела его на уроке английского в первом классе. В первый день он пришёл в бейсболке, и учитель заставил его снять её, а волосы у него были аккуратно зализаны назад, и он улыбнулся мне, пытаясь их поправить. После этого мы стали наблюдать друг за другом. Я начала чувствовать, что хорошо его знаю. Я так часто смотрела на его фото в школьном альбоме, что знала его лицо наизусть. В последний год я ходила на пианино, а он играл в футбол, и мы каждый день после школы проходили мимо друг друга в одном и том же месте. И это стало тем, чего я ждала с нетерпением. Настолько, что могла назвать все дни, когда его не было — в эти дни я была разочарована. Иногда он смотрел на меня, иногда отворачивался, а иногда между нами возникала такая сильная связь, что мы начинали смотреть друг на друга сразу с начала лестницы. И в последний день... он заговорил со мной. И всё, что он сказал, было именно так, как я себе представляла. Он чувствовал то же, что и в моих снах, и я думала, что всё происходит именно так, как должно. Я была самой счастливой в жизни. Счастливой и испуганной одновременно. Если бы он подписал мне живот, он бы написал что-то утешительное. Я была влюблена в него. Именно поэтому я оставляю этого ребёнка. Я была влюблена в него четыре года. Я едва знала его, но всё было именно так, как я представляла, всё было именно так, как я мечтала. Я должна оставить этого ребёнка. Думаю, он был любовью всей моей жизни.