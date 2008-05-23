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Synecdoche, New York

Нью-Йорк, Нью-Йорк, 2008

2008 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Театральный режиссер Кейден Котар ставит свой новый спектакль. После успешной постановки «Смерти коммивояжера» он меняет пригород США на культурную публику и яркие рампы Бродвея. Вооруженный грантом Макартура и решивший создать образец жестокого реализма и честности, герой собирает ансамбль и снимает заброшенный склад в театральном районе Манхэттена, где конструируется миниатюрный Нью-Йорк.  По прошествии лет Кейден все глубже погружается в свой шедевр. Заполняя актерский состав и команду их двойниками, он неуклонно стирает грань между миром пьесы и миром своей реальности, и вскоре уже не может отличить одно от другого…

  • В начале фильма, когда Кейден читает газету, он говорит: «Гарольд Пинтер умер. А, нет, он получил Нобелевскую премию». Это отсылка к выпуску новостей, в котором Sky News, стремясь быть первыми, случайно объявили о смерти Гарольда Пинтера.
  • Имя рядом со звонком в квартире Адель – «Капгра». Это отсылка к психологическому феномену, называемому заблуждением Капгра, когда больной полагает, что все люди в его жизни были заменены идентично выглядящими самозванцами.
  • Для роли повзрослевшей дочери Кейдена актрисе Робин Вайгерт пришлось 20 часов лежать без движения, пока ей наносили татуировки для ее персонажа.

Директор театра в творческом кризисе пытается разобраться со своей жизнью и окружающими его женщинами. Наконец, посчитав, что не стоит тратить свою жизнь впустую, он решает поставить «важную и искреннюю пьесу», для этой цели воздвигая настоящую живую модель Нью-Йорка в заброшенном складе. Он переживает муки любви и страдает от непонятных болезней…

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 9 апреля 2009
Премьера в мире 23 мая 2008
Возраст 16+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Чарли Кауфман
В ролях
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нью-Йорк, Нью-Йорк 2 постера
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саундтрек фильма Нью-Йорк, Нью-Йорк
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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