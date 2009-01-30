Незваные, 2009

Главная героиня фильма, Анна Айверс, пережила семейную трагедию - ее мать погибла во время пожара. Потрясенная случившимся, девушка попыталась покончить с собой и попала в психиатрическую клинику. После нескольких месяцев терапии она возвращается домой, к отцу и сестре. Неожиданно выясняется, что Стивен уже нашел покойной жене замену - молодую красавицу Рэйчел. Анне снятся кошмарные сны с участием троих рыжеволосых детей. Она уверена, что эти пугающие видения - своего рода послания от матери. Так погибшая пытается предупредить дочерей об опасности, которая исходит от Рэйчел. Но так ли это на самом деле?