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Незваные Незваные
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The Uninvited

Незваные, 2009

2009 / США
6.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, Анна Айверс, пережила семейную трагедию - ее мать погибла во время пожара. Потрясенная случившимся, девушка попыталась покончить с собой и попала в психиатрическую клинику. После нескольких месяцев терапии она возвращается домой, к отцу и сестре. Неожиданно выясняется, что Стивен уже нашел покойной жене замену - молодую красавицу Рэйчел. Анне снятся кошмарные сны с участием троих рыжеволосых детей. Она уверена, что эти пугающие видения - своего рода послания от матери. Так погибшая пытается предупредить дочерей об опасности, которая исходит от Рэйчел. Но так ли это на самом деле?

  • Элизабет Бэнкс (Рэйчел) призналась, что при работе над ролью источником вдохновения для нее послужила героиня Ребекки Де Морнэй в триллере “Рука, качающая колыбель” (1992).
  • Картина является ремейком фильма ужасов “История двух сестер”, снятого в 2003 году в Южной Корее. Изначально предполагалось, что ремейк будет носить такое название. но затем создатели изменили его на “Незваные”.
  • Эмили Браунинг, сыгравшая Анну, изначально пробовалась на роль Алекс. Интересно, что такая же ситуация возникла на пробах “Истории двух сестер”, где Им Су Чжон поначалу рассматривалась на роль Су Ён - сестры главной героини.

Две сестры возвращаются из психиатрической больницы в свой родной дом и сразу же сталкиваются с полным равнодушием со стороны отца и бурной враждебностью, исходящей от новой мачехи. Но главной проблемой для них становится вовсе не это, а жуткий призрак, приходящий регулярно по ночам в их тихую спальню…

6.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 30 апреля 2009
Премьера в мире 30 января 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Чарльз Гуард
В ролях
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Эмили Браунинг
Эмили Браунинг
Ариэль Кеббел
Ариэль Кеббел
Дэвид Стрэтейрн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Незваные 3 постера
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Незваные
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 24 ноября 2015, 00:44
фу, как испоганили идею красивейшей и печальной Истории двух сестер!

Не говоря уже о том, что не страшно ни разу. У корейцев и мешок был… Читать дальше…
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:36
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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