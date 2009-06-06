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Багровый цвет снегопада

Bagrovyy tsvet snegopada 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма происходит во время Первой мировой войны. Юная киевлянка Ксения Герстель, дочь миллионера-промышленника, остается сиротой - ее отец был убит во время беспорядков, а вскоре Ксения узнает, что на фронте погиб ее жених Саша. Отчаявшись, она поступает в "Красный крест" и уходит сестрой милосердия на передовую, где встречает новую любовь - генерал-майора Ростислава Баторского, человека, который спас ей жизнь и фактически заменил отца, поселив ее после демобилизации в своей квартире в Петрограде. Одинокий пятидесятитрехлетний генерал влюбляется в Ксению, окружает ее заботой и вниманием и, в конце концов, они становятся мужем и женой. После бесконечных потерь и разочарований, выпавших на ее долю, Ксения обретает веру в будущее, мечтает о большой счастливой семье, о детях. Но революция 1917 года повергает Россию в пучину кровавого хаоса, и надеждам Ксении не суждено сбыться...

Багровый цвет снегопада - трейлер
Багровый цвет снегопада  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 июня 2009
Дата выхода
6 июня 2009 Россия Панорама Кино 16+
Сборы в мире $17 734
Производство Студия Владимира Мотыля
Другие названия
Bagrovyy tsvet snegopada, Sniegputenis purpura krāsā, Багровый цвет снегопада
Режиссер
Владимир Мотыль
В ролях
Даниэла Стоянович
Даниэла Стоянович
Михаил Филиппов
Александр Цуркан
Александр Цуркан
Сергей Степин
Сергей Степин
Александр Василевский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
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Багровый цвет снегопада - трейлер
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