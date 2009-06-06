Действие фильма происходит во время Первой мировой войны. Юная киевлянка Ксения Герстель, дочь миллионера-промышленника, остается сиротой - ее отец был убит во время беспорядков, а вскоре Ксения узнает, что на фронте погиб ее жених Саша. Отчаявшись, она поступает в "Красный крест" и уходит сестрой милосердия на передовую, где встречает новую любовь - генерал-майора Ростислава Баторского, человека, который спас ей жизнь и фактически заменил отца, поселив ее после демобилизации в своей квартире в Петрограде. Одинокий пятидесятитрехлетний генерал влюбляется в Ксению, окружает ее заботой и вниманием и, в конце концов, они становятся мужем и женой. После бесконечных потерь и разочарований, выпавших на ее долю, Ксения обретает веру в будущее, мечтает о большой счастливой семье, о детях. Но революция 1917 года повергает Россию в пучину кровавого хаоса, и надеждам Ксении не суждено сбыться...