Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анна Каренина Анна Каренина
Киноафиша Фильмы Анна Каренина

Анна Каренина, 2008

2008 / Россия
7.7 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме
- в фильме использована музыка Сергея Курехина
Экранизация романа Л.Н. Толстого
7.7 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 1 марта 2009
Премьера в мире 1 марта 2009
Возраст 16+
Прокатчик Линия Кино
Режиссер
Сергей Соловьев
Сергей Соловьев
В ролях
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Олег Янковский
Олег Янковский
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Интимный дневник Анны Карениной
Интимный дневник Анны Карениной (2017)
0
Анна Каренина
Анна Каренина (2012)
7.3818183
Анна Каренина
Анна Каренина (1935)
5.866667
Избранные (1982)
7
Темная как ночь. Анна Каренина
Темная как ночь. Анна Каренина (2019)
3.6
Нежный возраст
Нежный возраст (2000)
7.2
2-АССА-2
2-АССА-2 (2009)
7.4
Одноклассники
Одноклассники (2010)
7.3333335
Три сестры
Три сестры (1994)
4.7
Станционный смотритель
Станционный смотритель (1972)
7.4
Егор Булычов и другие
Егор Булычов и другие (1971)
7.181818
Семейное счастье
Семейное счастье (1969)
8
Постер фильма Анна Каренина 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Найтли в роли Карениной? Беда-беда-огорчение...ни за что не пойду(((
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Это не "Анна Каренина" и не Россия и не русская деревня и т.д. Если бы это не была экранизация, а просто отдельная история (оригинальный… Читать дальше…
Отзывы Написать
28 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши