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Анна Каренина
Анна Каренина, 2008
2008 / Россия
Трейлер
7.7
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
драма
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О фильме
- в фильме использована музыка Сергея Курехина
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Экранизация романа Л.Н. Толстого
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7.7
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
2 часа 40 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
1 марта 2009
Премьера в мире
1 марта 2009
Возраст
16+
Прокатчик
Линия Кино
Режиссер
Сергей Соловьев
В ролях
Татьяна Друбич
Сергей Гармаш
Олег Янковский
Александр Абдулов
Ингеборга Дапкунайте
Все актеры и съемочная группа
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В общем рейтинге
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В жанре «драма»
256
В фильмах России
95
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Отзывы о фильме
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Trapper
2 апреля 2015, 12:51
Найтли в роли Карениной? Беда-беда-огорчение...ни за что не пойду(((
PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Это не "Анна Каренина" и не Россия и не русская деревня и т.д. Если бы это не была экранизация, а просто отдельная история (оригинальный…
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Отзывы
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28
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