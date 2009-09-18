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Любовь случается Любовь случается
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Love Happens

Любовь случается, 2009

2009 / США
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Берк Райан – успешный терапевт, доктор философии и автор книги по саморазвитию, в которой даются советы о том, как справиться с потерей любимого человека, которую он написал после того, как его жена погибла в автокатастрофе. Проводя семинар в Сиэтле, он знакомится с флористкой Элоизой, владеющей цветочным магазином. Она отвергает его ухаживания, поскольку до этого ее отношения с мужчинами не складывались, но после жаркого обмена мнениями в мужском туалете они начинают ухаживания. Герой думает, что счастье близко, но ему мешает память о погибшей жене и страшная тайна, которая не дает ему спать по ночам. Сможет ли Берк примириться с собой? 

  • За все время съемок фильма Дженнифер Энистон ни разу не побывала в  Сиэтле. Все ее сцены были сняты в павильонах, а во время сцен, изображающих пейзажи Сиэтла, вместо актрисы снимали ее дублершу, которая никогда не смотрела в сторону камеры. 
  • Саша Александр, который изображает фотографа в этом фильме, также играет журналиста, который берет интервью у Джоуи Трибианни в одном из эпизодов сериала «Друзья», где Дженнифер Энистон играет одну из главных героинь, Рэйчел Грин.
  • Интерьер цветочного салона «Сад Элоизы» на самом деле был магазином элитного нижнего белья в Ванкувере. Создатели фильма переделали его в цветочный магазин.

Как не влюбиться в хорошенькую женщину, а тем более - героиню Дженифер Энистон, даже если ты – обреченный вдовец и автор бестселлера о том, как справиться с потерей любимого человека? Все теоретические представления о жизни разбиваются в пух и прах, когда в жизнь приходит любовь.

6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 24 сентября 2009
Премьера в мире 18 сентября 2009
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Брэндон Кэмп
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Мартин Шин
Мартин Шин
Джуди Грир
Джуди Грир
Все актеры и съемочная группа
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