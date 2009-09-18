Любовь случается, 2009

Берк Райан – успешный терапевт, доктор философии и автор книги по саморазвитию, в которой даются советы о том, как справиться с потерей любимого человека, которую он написал после того, как его жена погибла в автокатастрофе. Проводя семинар в Сиэтле, он знакомится с флористкой Элоизой, владеющей цветочным магазином. Она отвергает его ухаживания, поскольку до этого ее отношения с мужчинами не складывались, но после жаркого обмена мнениями в мужском туалете они начинают ухаживания. Герой думает, что счастье близко, но ему мешает память о погибшей жене и страшная тайна, которая не дает ему спать по ночам. Сможет ли Берк примириться с собой?