Любовь в большом городе, 2008

Трое друзей, Олег, Артем и Игорь, живут и строят карьеру в Нью-Йорке. Разумеется, героев интересует не только работа - каждые выходные они отрываются на вечеринках, где полно привлекательных девушек. Приятели берут от жизни в Большом Яблоке по максимуму и не отказывают себе в удовольствии провести ночь с очередной красоткой. Но однажды в жизни ребят происходит нечто невообразимое. Святой Валентин наказывает ловеласов - отныне они не могут заниматься сексом до тех пор, пока не встретят свою настоящую любовь...
В Нью-Йорке живут двое близких друзей — Артем, Игорь и Оле, которым не чужды романы на одну ночь. Однажды они оказываются на очередной вечеринке, где выпивают, прослушав один очень важный, даже роковой тост. Ведь именно после этого гулянья они больше не могут заниматься сексом с женщинами! Впоследствии они узнают, что спасти их может только одно средство — любовь, и только с по-настоящему любимыми девушками у них все будет получаться. Но встретить ту единственную не так-то просто.