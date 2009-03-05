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Любовь в большом городе Любовь в большом городе
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Любовь в большом городе, 2008

2008 / Россия
7.6 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Трое друзей, Олег, Артем и Игорь, живут и строят карьеру в Нью-Йорке. Разумеется, героев интересует не только работа - каждые выходные они отрываются на вечеринках, где полно привлекательных девушек. Приятели берут от жизни в Большом Яблоке по максимуму и не отказывают себе в удовольствии провести ночь с очередной красоткой. Но однажды в жизни ребят происходит нечто невообразимое. Святой Валентин наказывает ловеласов - отныне они не могут заниматься сексом до тех пор, пока не встретят свою настоящую любовь...

  • Продолжительность съемок составила 27 дней. 
  • В названии картины иронически обыгрывается название популярного сериала “Секс в большом городе”, действие которого также разворачивается в Нью-Йорке. 
  • В саундтрек романтической комедии вошли песни Веры Брежневой, Земфиры, Филиппа Киркорова, групп “Ранетки”, “Мумий Тролль”, “Жуки” и многих других. 
  • Режиссером выступил Марюс Вайсберг - автор фильмов “Гитлер капут!” (2008), “Ржевский против Наполеона” (2012), “Бабушка легкого поведения” (2017). 
  • В 2009 году вышло продолжение фильма - “Любовь в большом городе 2”, в 2013 году - “Любовь в большом городе 3”. Кроме того, в 2014 году третья часть была выпущена на телевидении в формате сериала.

В Нью-Йорке живут двое близких друзей — Артем, Игорь и Оле, которым не чужды романы на одну ночь. Однажды они оказываются на очередной вечеринке, где выпивают, прослушав один очень важный, даже роковой тост. Ведь именно после этого гулянья они больше не могут заниматься сексом с женщинами! Впоследствии они узнают, что спасти их может только одно средство — любовь, и только с по-настоящему любимыми девушками у них все будет получаться. Но встретить ту единственную не так-то просто.

7.6 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 5 марта 2009
Премьера в мире 5 марта 2009
Возраст 16+
Прокатчик Леополис
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь в большом городе 1 постер
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Любовь в большом городе

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:40
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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112 голосов
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