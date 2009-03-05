Любовь в большом городе, 2008

В Нью-Йорке живут двое близких друзей — Артем, Игорь и Оле, которым не чужды романы на одну ночь. Однажды они оказываются на очередной вечеринке, где выпивают, прослушав один очень важный, даже роковой тост. Ведь именно после этого гулянья они больше не могут заниматься сексом с женщинами! Впоследствии они узнают, что спасти их может только одно средство — любовь, и только с по-настоящему любимыми девушками у них все будет получаться. Но встретить ту единственную не так-то просто.