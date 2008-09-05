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Приготовьтесь, будет громко
It Might Get Loud
Приготовьтесь, будет громко, 2008
2008 / США
Трейлер
7.6
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Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
документальный
мюзикл
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О фильме
Документальный фильм о роли электрогитары в истории музыки с точки зрения трех известных рок-музыкантов: Эджа (U2), Джимми Пэйджа (Led Zeppelin) и Джек Уайта (The White Stripes).
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7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
3 сентября 2009
Премьера в мире
5 сентября 2008
Прокатчик
Вольга
Режиссер
Дэвис Гуггенхайм
В ролях
Джимми Пэйдж
Джек Уайт
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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12 мая 2023 15:00
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