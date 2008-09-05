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It Might Get Loud

Приготовьтесь, будет громко, 2008

2008 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Документальный фильм о роли электрогитары в истории музыки с точки зрения трех известных рок-музыкантов: Эджа (U2), Джимми Пэйджа (Led Zeppelin) и Джек Уайта (The White Stripes).
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 3 сентября 2009
Премьера в мире 5 сентября 2008
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэвис Гуггенхайм
В ролях
Джимми Пэйдж
Джек Уайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приготовьтесь, будет громко 2 постера
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12 мая 2023 15:00
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