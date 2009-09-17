Главный герой фильма, Стас, не только успешный топ-менеджер в крупной компании, но и заядлый сердцеед. Парень привык к тому, что пользуется спросом у прекрасного пола и может заполучить любую красавицу, которая ему приглянется. Однажды руководство компании поручает Стасу переговоры с бизнесменом, имеющим внушительное криминальное прошлое. Во время встречи герой знакомится с женой бизнесмена, легкий флирт плавно перетекает в бурную ночь… Наутро Стас покидает квартиру любовницы, но в подъезде сталкивается с шофером ее муженька. Чтобы обеспечить себе алиби, герой решает познакомиться с девушкой, живущей в том же доме, и закрутить с ней роман.