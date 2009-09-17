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Киноафиша Фильмы Невеста любой ценой

Невеста любой ценой

Nevesta lyuboy tsenoy 18+
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О фильме

Главный герой фильма, Стас, не только успешный топ-менеджер в крупной компании, но и заядлый сердцеед. Парень привык к тому, что пользуется спросом у прекрасного пола и может заполучить любую красавицу, которая ему приглянется. Однажды руководство компании поручает Стасу переговоры с бизнесменом, имеющим внушительное криминальное прошлое. Во время встречи герой знакомится с женой бизнесмена, легкий флирт плавно перетекает в бурную ночь… Наутро Стас покидает квартиру любовницы, но в подъезде сталкивается с шофером ее муженька. Чтобы обеспечить себе алиби, герой решает познакомиться с девушкой, живущей в том же доме, и закрутить с ней роман.

  • “Невеста любой ценой” - дебют режиссера Дмитрия Грачева в большом кино. В дальнейшем Грачев снял такие фильмы, как “Свадьба по обмену” (2011), “С Новым годом, мамы!” (2012), “Вычислитель” (2014) и другие. 
  • Главную роль в фильме исполнил Павел Воля. Стас стал третьей по счету актерской работой шоумена (если не брать в расчет камео в сериале “Универ). 
  • Павел Воля (Стас) и Александр Самойленко (Трешев) ранее снимались вместе в сериале “Клуб” (2006). 
  • Павел Воля известен не только как актер, но и как ведущий. В фильме снялись две его коллеги - Ольга Шелест (Мила) и Татьяна Геворкян (Таня).

Главный герой – удачливый бизнесмен и гениальный сердцеед, хорошо изучивший женскую психологию. Чтобы заслужить повышение по службе, он вступает в контакт с опасным бизнесменом с криминальным прошлым. Но во время переговоров, не сдержав темперамента, легко соблазняет его подругу, а выходя от нее утром, попадается на глаза шоферу бизнесмена. Теперь ему грозит серьезная опасность, если, конечно, он не сумеет обеспечить себе алиби в виде невесты. Любой ценой.

Невеста любой ценой - трейлер 2
Невеста любой ценой  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 17 сентября 2009
Дата выхода
17 сентября 2009 Россия Централ Партнершип 18+
17 сентября 2009 Беларусь
17 сентября 2009 Казахстан
11 ноября 2009 США
17 сентября 2009 Украина
Сборы в мире $4 597 701
Производство Централ Партнершип, Magnum
Другие названия
Nevesta lyuboy tsenoy, Narzeczona za wszelką cenę, Невеста любой ценой
Режиссер
Дмитрий Грачев
Дмитрий Грачев
В ролях
Павел Воля
Павел Воля
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Татьяна Геворкян
Ольга Шелест
Ольга Шелест
Максим Костромыкин
Максим Костромыкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.8
Оцените 50 голосов
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3594 В жанре «комедия»  1010 В фильмах России  629
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Невеста любой ценой

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Бойцы маркетингового фронта из «Централ Партнершип» начали рекламировать «Невесту любой ценой» загодя, основательно, причем не только путем развешивания соответствующих картонок. В предыдущем продюсерском творении Дишдишяна и компании – вышедшем в прокат чуть раньше опусе Александра Черных с характерным названием «М+Ж» – с приличествующим случаю конферансом была отрекомендована песенка из «Невесты…». Заостренная, нервическая…
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Невеста любой ценой - трейлер
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