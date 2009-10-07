Добро пожаловать в Зомбилэнд, 2009

На Земле случился зомби-апокалипсис и человеческой цивилизации пришел конец. Те, кому удалось выжить, либо рано или поздно погибают от зубов кровожадных зомби, либо приспосабливаются и ведут партизанский образ жизни. Судьба сводит четверых таких выживших: молодого парня Коламбуса, лихого вояку Таллахасси, а также двух невинных с виду, но хитрых и умеющих за себя постоять сестер Вичиту и Литл-Рок. Они решают отправиться в парк развлечений, куда, по слухам, еще не добрались зомби.