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Zombieland

Добро пожаловать в Зомбилэнд, 2009

2009 / США
8.1 Оцените
148 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

На Земле случился зомби-апокалипсис и человеческой цивилизации пришел конец. Те, кому удалось выжить, либо рано или поздно погибают от зубов кровожадных зомби, либо приспосабливаются и ведут партизанский образ жизни. Судьба сводит четверых таких выживших: молодого парня Коламбуса, лихого вояку Таллахасси, а также двух невинных с виду, но хитрых и умеющих за себя постоять сестер Вичиту и Литл-Рок. Они решают отправиться в парк развлечений, куда, по слухам, еще не добрались зомби.

  • Во время съемок фильма Вуди Харрельсон был арестован за хранение марихуаны. Это задержало съемки на сутки. 
  • Разговор Эбигейл Бреслин и Вуди Харрельсона о сериале “Ханна Монтана” был импровизацией. 
  • Изначально сценарий создавался как пилотная серия телевизионного сериала, но позже был переделан в полнометражный фильм. 
  • Эпизодические роли зомби предлагались Патрику Суэйзи, Джо Пеши, Марку Хэмиллу, Дуэйну Джонсону, Кевину Бэйкону, Жан-Клоду Ван Дамму и Мэтью МакКонахи. 
  • Щенок, с которым Вуди Харрельсон играет в своих воспоминаниях, в реальной жизни принадлежал Эбигейл Бреслин.
  • Режиссер Рубен Фляйшер признался, что на создание этого фильма его вдохновила картина “Зомби по имени Шон”.
  • В качестве особняка Билла Мюррея был снят дом звезды реалити-шоу Ли Наджара. Красный Ferrari F430 Spyder в гараже также принадлежит ему.

После того, как США были разорены в результате нашествия зомби, от населения остаётся небольшая группа выживших, которая скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Однажды они останавливаются в парке развлечений, надеясь на то, что там они будут в безопасности.

8.1 Оцените
148 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 8 октября 2009
Премьера онлайн 1 марта 2021
Премьера в мире 7 октября 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Рубен Флейшер
Рубен Флейшер
В ролях
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Мила Кунис
Мила Кунис
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Добро пожаловать в Зомбилэнд 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 14 августа 2019, 22:11
слабенький, но забавный и оригинальный фильм на один раз!
юмор есть, но на любителя.
после него почему-то захотелось посерьёзнее кино посмотреть… Читать дальше…
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148 голосов
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