История игрушек 2, 1999
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Факты
О фильме
В игрушечной жизни ковбоя Вуди полоса неудач: сначала он теряет свою шляпу, затем у него отрывается рука, а потом его хозяин Энди отставляет его дома и не берет с собой в летний лагерь. Заканчивается все похищением: оказывается, что Вуди – знаменитый герой популярного кукольного мультсериала, редкая игрушка и мечта любого коллекционера. Перед Вуди встает непростой выбор: вернуться к своему взрослеющему хозяину, который с каждым годом ценит его все меньше, или выбрать новую жизнь и стать звездой коллекции.
- Это один из трех фильмов «Диснея», получивших «Золотой глобус» за лучший фильм. Два других – «Красавица и чудовище» и «Король лев».
- Композитор Рэнди Ньюман выразил обеспокоенность по поводу того, понравится ли маленьким детям долгий трехминутный эпизод с песней When She Loved Me. Тим Аллен и Том Хэнкс, напротив, признались, что их тронула сцена с песней.
- Когда Джесси впервые встречает Вуди, она восклицает: «Пресвятая матерь Авраама Линкольна!» Матерью Авраама Линкольна была Нэнси Хэнкс, кровная родственница Тома Хэнкса, озвучившего Вуди. Том Хэнкс – прямой потомок дяди Нэнси Хэнкс.
- Сцена, в которой Рекс гонится за автомобилем в магазине игрушек, – это отсылка к фильму «Парк юрского периода».
- Среди игрушек Энди есть одна, которая стилизована под Кайла Брофловски, одного из главных героев мультсериала «Южный Парк».
Даже несмышленный малыш знает то, о чем не догадывается ни один взрослый: если выключить в комнате свет и плотно закрыть за собой дверь, неподвижные игрушки оживут и отправятся в захватывающее путешествие. В этом замечательном мультфильме вы попадаете в самый необычный мир, который только видели, и узнаете, в какие удивительные игры играют игрушки, когда вдалеке затихают ваши шаги.
В ролях
Детали мультфильма
|1 октября 2009
|Россия
|WDSSPR
|6+
|2 декабря 1999
|Австралия
|2 февраля 2000
|Бельгия
|4 февраля 2000
|Болгария
|B
|30 октября 1999
|Бразилия
|4 февраля 2000
|Великобритания
|3 февраля 2000
|Германия
|3 февраля 2000
|Гонконг
|12 февраля 2000
|Дания
|11 февраля 2000
|Ирландия
|21 января 2000
|Испания
|11 февраля 2000
|Италия
|1 октября 2009
|Казахстан
|24 ноября 1999
|Канада
|17 декабря 1999
|Мексика
|5 мая 2010
|Нидерланды
|4 февраля 2000
|Норвегия
|11 февраля 2000
|Португалия
|2 октября 2009
|США
|2 декабря 1999
|Тайвань
|0+
|1 октября 2009
|Украина
|18 февраля 2000
|Финляндия
|2 февраля 2000
|Франция
|2 марта 2000
|Чехия
|4 февраля 2000
|Швеция
|17 марта 2000
|Эстония
|18 декабря 1999
|Южная Корея
|11 марта 2000
|Япония
саундтрек мультфильма История игрушек 2