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Постер мультфильма История игрушек 2
7.7
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7.7

История игрушек 2

, 1999
Toy Story 2
США / сказка, семейный, анимация, комедия / 18+
Постер мультфильма История игрушек 2
7.7

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В игрушечной жизни ковбоя Вуди полоса неудач: сначала он теряет свою шляпу, затем у него отрывается рука, а потом его хозяин Энди отставляет его дома и не берет с собой в летний лагерь. Заканчивается все похищением: оказывается, что Вуди – знаменитый герой популярного кукольного мультсериала, редкая игрушка и мечта любого коллекционера. Перед Вуди встает непростой выбор: вернуться к своему взрослеющему хозяину, который с каждым годом ценит его все меньше, или выбрать новую жизнь и стать звездой коллекции.

  • Это один из трех фильмов «Диснея», получивших «Золотой глобус» за лучший фильм. Два других – «Красавица и чудовище» и «Король лев». 
  • Композитор Рэнди Ньюман выразил обеспокоенность по поводу того, понравится ли маленьким детям долгий трехминутный эпизод с песней When She Loved Me. Тим Аллен и Том Хэнкс, напротив, признались, что их тронула сцена с песней. 
  • Когда Джесси впервые встречает Вуди, она восклицает: «Пресвятая матерь Авраама Линкольна!» Матерью Авраама Линкольна была Нэнси Хэнкс, кровная родственница Тома Хэнкса, озвучившего Вуди. Том Хэнкс – прямой потомок дяди Нэнси Хэнкс. 
  • Сцена, в которой Рекс гонится за автомобилем в магазине игрушек, – это отсылка к фильму «Парк юрского периода». 
  • Среди игрушек Энди есть одна, которая стилизована под Кайла Брофловски, одного из главных героев мультсериала «Южный Парк».

Даже несмышленный малыш знает то, о чем не догадывается ни один взрослый: если выключить в комнате свет и плотно закрыть за собой дверь, неподвижные игрушки оживут и отправятся в захватывающее путешествие. В этом замечательном мультфильме вы попадаете в самый необычный мир, который только видели, и узнаете, в какие удивительные игры играют игрушки, когда вдалеке затихают ваши шаги.

В ролях

Том Хэнкс
Том Хэнкс
Вуди
Тим Аллен
Тим Аллен
Базз Лайтер
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Джесси
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Prospector
Дон Риклз
Дон Риклз
Мистер Картофельная Голова
Джим Варни
Гавс
Уоллес Шоун
Уоллес Шоун
Рекс
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
Хэм
Энни Поттс
Энни Поттс
Бо Пип
Уэйн Найт
Уэйн Найт
Al McWhiggin
Режиссер Джон Лассетер
Сценарист Пит Доктер, Эндрю Стэнтон, Джон Лассетер, Рита Сяо, Даг Чэмберлин, Эш Браннон, Крис Уэбб
Композитор Рэнди Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 3 февраля 2000
Премьера в мире 30 октября 1999
Дата выхода
1 октября 2009 Россия WDSSPR 6+
2 декабря 1999 Австралия
2 февраля 2000 Бельгия
4 февраля 2000 Болгария B
30 октября 1999 Бразилия
4 февраля 2000 Великобритания
3 февраля 2000 Германия
3 февраля 2000 Гонконг
12 февраля 2000 Дания
11 февраля 2000 Ирландия
21 января 2000 Испания
11 февраля 2000 Италия
1 октября 2009 Казахстан
24 ноября 1999 Канада
17 декабря 1999 Мексика
5 мая 2010 Нидерланды
4 февраля 2000 Норвегия
11 февраля 2000 Португалия
2 октября 2009 США
2 декабря 1999 Тайвань 0+
1 октября 2009 Украина
18 февраля 2000 Финляндия
2 февраля 2000 Франция
2 марта 2000 Чехия
4 февраля 2000 Швеция
17 марта 2000 Эстония
18 декабря 1999 Южная Корея
11 марта 2000 Япония
MPAA G
Бюджет $90 000 000
Сборы в мире $497 375 404
Производство Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Другие названия
Toy Story 2, Priča o igračkama 2, История игрушек 2, Câu Chuyện Đồ Chơi 2, Histoire de jouets 2, Historia de juguetes 2, Lelulugu 2, O'yinchoqlar hikoyasi 2, Oyucan Hekaya 2, Oyuncak Hikayesi 2, Povestea jucăriilor 2, Povestea jucăriilor 2 - 3D, Rotaļlietu stāsts 2, Satamashoebis istoria 2, Svet igrač 2, Toi Sutôrî 2, Toy Story - Játékháború 2., Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa, Toy Story 2 in 3-D, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue, Toy Story 2: Collector's Item, Toy Story 2: Em Busca de Woody, Toy Story 2: Los juguetes vuelven a la carga, Toy Story 2: Příběh hraček, Tzatzooa Shel Sippur 2, Žaislų istorija 2, Η ιστορία των παιχνιδιών 2, Играта на играчките 2, Історія іграшок 2, Ойыншықтар хикаясы 2, Прича о играчкама 2, داستان اسباب بازی ۲, トイ・ストーリー2, 反斗奇兵續集, 玩具总动员2, 玩具總動員2, 反斗奇兵2, Toy Story II, Oyuncaq Hekayəsi 2, Leikfangasaga 2, Příběh hraček 2, Toy Story 2 - Woody & Buzz alla riscossa

Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Золотой глобус · Оскар · Кино и ТВ награды MTV — все награды и номинации (4)
Обновлено 29 сентября 2026
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саундтрек мультфильма История игрушек 2

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