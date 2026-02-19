В игрушечной жизни ковбоя Вуди полоса неудач: сначала он теряет свою шляпу, затем у него отрывается рука, а потом его хозяин Энди отставляет его дома и не берет с собой в летний лагерь. Заканчивается все похищением: оказывается, что Вуди – знаменитый герой популярного кукольного мультсериала, редкая игрушка и мечта любого коллекционера. Перед Вуди встает непростой выбор: вернуться к своему взрослеющему хозяину, который с каждым годом ценит его все меньше, или выбрать новую жизнь и стать звездой коллекции.