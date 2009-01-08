Шумная компания российских туристов – шестеро взрослых плюс дети – заселяется в большой загородный дом на острове Тенерифе. В планах на утро – встать пораньше и отправиться на море, до которого всего-то пятнадцать минут на машине. Однако мечты о пляже тут же разбиваются о суровый быт: вот один задержался со сборами, вот второго приходится искать по всей вилле, вот по пути попадается магазин, где нужно закупиться для нормального отдыха, а там, глядишь, и неправильно припаркованную машину эвакуировали… В общем, на заветный берег герои в этот день так и не попали, но впереди их, а заодно и семейство немцев, проживающих по соседству, ждало еще много приключений.
Комедия в духе Бунюэля. Три супружеских пары с детьми снимают коттедж на берегу моря, чтобы провести отпуск на пляже. Однако обстоятельства не позволяют им не то что искупаться, а даже одним глазком увидеть море.
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