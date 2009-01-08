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На море

Na more! 18+
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О фильме

Шумная компания российских туристов – шестеро взрослых плюс дети – заселяется в большой загородный дом на острове Тенерифе. В планах на утро – встать пораньше и отправиться на море, до которого всего-то пятнадцать минут на машине. Однако мечты о пляже тут же разбиваются о суровый быт: вот один задержался со сборами, вот второго приходится искать по всей вилле, вот по пути попадается магазин, где нужно закупиться для нормального отдыха, а там, глядишь, и неправильно припаркованную машину эвакуировали… В общем, на заветный берег герои в этот день так и не попали, но впереди их, а заодно и семейство немцев, проживающих по соседству, ждало еще много приключений.

  • Режиссер фильма Ярослав Чеважевский также выступил как соавтор сценария и исполнитель роли Ярослава.
  • Роль Артема исполнил Никита Бабенко, сын актрисы Алены Бабенко, сыгравшей Лену.
  • Съемки фильма прошли в Венесуэле.
  • Кассовые сборы картины составили более 750 000 долларов.
  • Слоган фильма – “Русские знают толк в отдыхе”.
  • Премьерный показ картины состоялся одновременно в России и Украине 8 января 2009 года.
  • Фильм стал вторым совместным проектом для Ярослава Чеважевского, Юрия Колокольникова и Павла Деревянко. Ранее они уже работали вместе на съемочной площадке картины “Кука” (2007).

Комедия в духе Бунюэля. Три супружеских пары с детьми снимают коттедж на берегу моря, чтобы провести отпуск на пляже. Однако обстоятельства не позволяют им не то что искупаться, а даже одним глазком увидеть море.

На море - трейлер
На море  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 8 января 2009
Дата выхода
8 января 2009 Россия Централ Партнершип 16+
8 января 2009 Беларусь
8 января 2009 Казахстан
11 ноября 2009 США
8 января 2009 Украина
Сборы в мире $723 915
Производство Pushkin-Pictures
Другие названия
Na more!, На море!, Mere äärde
Режиссер
Ярослав Чеважевский
В ролях
Ярослав Чеважевский
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Никита Бабенко
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
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На море

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