Шумная компания российских туристов – шестеро взрослых плюс дети – заселяется в большой загородный дом на острове Тенерифе. В планах на утро – встать пораньше и отправиться на море, до которого всего-то пятнадцать минут на машине. Однако мечты о пляже тут же разбиваются о суровый быт: вот один задержался со сборами, вот второго приходится искать по всей вилле, вот по пути попадается магазин, где нужно закупиться для нормального отдыха, а там, глядишь, и неправильно припаркованную машину эвакуировали… В общем, на заветный берег герои в этот день так и не попали, но впереди их, а заодно и семейство немцев, проживающих по соседству, ждало еще много приключений.