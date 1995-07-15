Шепот сердца, 1995

14-летняя школьница Сидзуку Цукисима мечтает стать писательницей. Как-то вечером она просматривает карточки оформления заказа в своих библиотечных книгах и обнаруживает, что все они ранее были проверены кем-то по имени Сэйдзи Амасава. Когда они знакомятся, Сэйдзи начинает действовать ей на нервы, но вскоре они становятся друзьями. Мальчик показывает ей мастерскую, где она обнаруживает, что он учится делать скрипки. Через несколько дней Сейджи уезжает в Кремону на обучение у скрипичных мастеров. Вдохновленная тем, что он преследует свою мечту, Сидзуку решает серьезно заняться писательством, но ей мешают ее родители и… любовь.
Ученица средней школы Цукисима Сидзуко невероятно сильно увлечена чтением, в какой-то момент она замечает — какую бы книгу не брала в библиотеке, в формуляре перед ее фамилией всегда значится одно и то же имя — таинственный Амасава Сэйдзи, прочитавший все понравившиеся ей книжки гораздо раньше. И вот, Сидзуку решила узнать — кто он, этот загадочный книжный принц? Начиная поиск Амасавы, юная девушка совершенно незаметно для себя вступает на путь обретения собственного я...
А в жизни не бывает, к сожалению, чтобы так всё дружелюбно складывалось. И… Читать дальше…