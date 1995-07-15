Шепот сердца, 1995

14-летняя школьница Сидзуку Цукисима мечтает стать писательницей. Как-то вечером она просматривает карточки оформления заказа в своих библиотечных книгах и обнаруживает, что все они ранее были проверены кем-то по имени Сэйдзи Амасава. Когда они знакомятся, Сэйдзи начинает действовать ей на нервы, но вскоре они становятся друзьями. Мальчик показывает ей мастерскую, где она обнаруживает, что он учится делать скрипки. Через несколько дней Сейджи уезжает в Кремону на обучение у скрипичных мастеров. Вдохновленная тем, что он преследует свою мечту, Сидзуку решает серьезно заняться писательством, но ей мешают ее родители и… любовь.