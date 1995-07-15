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Шепот сердца Шепот сердца
Киноафиша Фильмы Шепот сердца
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart

Шепот сердца, 1995

1995 / Япония
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

14-летняя школьница Сидзуку Цукисима мечтает стать писательницей. Как-то вечером она просматривает карточки оформления заказа в своих библиотечных книгах и обнаруживает, что все они ранее были проверены кем-то по имени Сэйдзи Амасава. Когда они знакомятся, Сэйдзи начинает действовать ей на нервы, но вскоре они становятся друзьями. Мальчик показывает ей мастерскую, где она обнаруживает, что он учится делать скрипки. Через несколько дней Сейджи уезжает в Кремону на обучение у скрипичных мастеров. Вдохновленная тем, что он преследует свою мечту, Сидзуку решает серьезно заняться писательством, но ей мешают ее родители и… любовь.

  • Фон, облака и летающие острова в эпизоде «Летающий» были нарисованы художником Иноуэ Наохисой. Бывший учитель рисования, он мечтал стать большим художником и открыл небольшую выставку, на которую пригласил и Хаяо Миядзаки. Конечно, он ничего не ожидал, но Миядзаки появился, купил одну из картин и пригласил его поработать над следующим фильмом студии Ghibli. 
  • Это первая и единственная работа режиссера анимации Ёсифуми Кондо, который, к сожалению, скончался в 1998 году от разрыва аневризмы в возрасте 47 лет.
  • Мультфильм основан на однотомной манге «Mimi wo Sumaseba» Хиираги Аой.

Ученица средней школы Цукисима Сидзуко невероятно сильно увлечена чтением, в какой-то момент она замечает — какую бы книгу не брала в библиотеке, в формуляре перед ее фамилией всегда значится одно и то же имя — таинственный Амасава Сэйдзи, прочитавший все понравившиеся ей книжки гораздо раньше. И вот, Сидзуку решила узнать — кто он, этот загадочный книжный принц? Начиная поиск Амасавы, юная девушка совершенно незаметно для себя вступает на путь обретения собственного я...

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1995
Премьера в России 22 января 2009
Премьера онлайн 1 января 2020
Премьера в мире 15 июля 1995
Возраст 12+
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Ёсифуми Кондо
В ролях
Ёко Хонна
Кадзуо Такахаси
Такаси Татибана
Сигеру Мурой
Сигеру Цуюгути
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Шепот сердца 2 постера
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Шепот сердца смотреть онлайн

Шепот сердца
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Если есть где-то рай, то я хочу, чтобы он был такой, как мир у Гибли.
А в жизни не бывает, к сожалению, чтобы так всё дружелюбно складывалось. И… Читать дальше…
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