Дзифт

, 2008
Zift
Болгария / драма, нуар / 18+
О фильме

Действие длится ровно одну ночь. Главный герой по кличке Мотылек выходит из тюрьмы после пятнадцати лет отсидки по ложному обвинению. Сел он еще во время войны, а вышел в тоталитарную Болгарию 60-х. Несмотря на изменившийся мир, он хочет закончить старые дела. Для этого Мотыльку приходится встретиться с множеством странных и опасных персонажей. Фильм, как и положено настоящему нуару — рывок героя — сквозь любовь, деньги и предтальство — к смерти. Саундтреком к этому путешествию оказываются родные советские песни, что придает происходящнему еще более смешной и жуткий оттенок.

В ролях

Захари Бахаров
Таня Илева
Владимир Пенев
Михаил Мутафов
Джоко Росич
Tsvetan Dimitrov
Режиссер Явор Гырдев
Сценарист Владислав Тодоров
Композитор Kalin Nikolov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 4 августа 2009
Премьера в мире 27 июня 2008
Дата выхода
21 мая 2009 Россия Кино без границ
21 мая 2009 Беларусь
25 сентября 2008 Болгария
26 апреля 2009 Германия
21 мая 2009 Казахстан
27 июня 2008 США
21 мая 2009 Украина
Бюджет 1 200 000 BGL
Сборы в мире $189 486
Производство Bulgarian National Film Center, Bulgarian National Television, Miramar Film
Другие названия
Zift, Дзифт, Cigoto, Śmieć, Unschuldig im Knast, Zift: En gangsters historia, Πίσσα

7.2 IMDb

