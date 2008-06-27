Действие длится ровно одну ночь. Главный герой по кличке Мотылек выходит из тюрьмы после пятнадцати лет отсидки по ложному обвинению. Сел он еще во время войны, а вышел в тоталитарную Болгарию 60-х. Несмотря на изменившийся мир, он хочет закончить старые дела. Для этого Мотыльку приходится встретиться с множеством странных и опасных персонажей. Фильм, как и положено настоящему нуару — рывок героя — сквозь любовь, деньги и предтальство — к смерти. Саундтреком к этому путешествию оказываются родные советские песни, что придает происходящнему еще более смешной и жуткий оттенок.