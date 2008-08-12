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Постер фильма Улыбка Бога, или чисто одесская история
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Киноафиша Фильмы Улыбка Бога, или чисто одесская история

Улыбка Бога, или чисто одесская история

Ulybka Boga, ili Chisto odesskaya istoriya 18+
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О фильме

Много лет назад Филипп Ольшанский эмигрировал из Одессы. В родном городе ему пришлось оставить не только любимую женщину, Анну Михайловну, но и своего кота. Достигнув преклонного возраста, мужчина просит своего внука Алена отправиться в Одессу и привезти оттуда пушистого любимца. Молодой человек охотно исполняет волю дедушки, но по дороге попадает в удивительное приключение и переносится… в 1954 год. Здесь он встречает Анну Михайловну и своего деда, еще молодых и не знающих разлуки...

  • В основу сценария легли рассказы из сборника “Рыжий город, или Новые одесские рассказы” писателя Георгия Голубенко. 
  • Другое название фильма - “Ход котом, или Чисто одесская история”. 
  • Создатели фильма с самого начала рассматривали на роль Филиппа Ольшанского только одну кандидатуру - Армена Джигарханяна. 
  • В самом начале съемок режиссер Владимир Алеников получил травму - порвал связки на ноге - и в дальнейшем, на протяжении двух месяцев, руководил съемочным процессом, сидя в инвалидном кресле. 
  • Фильм получил множество наград. В их числе - премии кинофестивалей “Окно в Европу”, “Амурская осень”, “Листопад”.  
  • В окончательном варианте фильма практически полностью была вырезана сюжетная линия, связанная с Джессикой - американской подругой главного героя. Ее роль исполнила Екатерина Маликова.

Богатый старый одессит Филипп Ольшанский, который в очередной раз собирается отойти в мир иной, созывает всю семью и объявляет о некоторых изменениях в завещании. Чтобы исполнить просьбу дедушки, его внуку Алену приходится вылететь в Одессу. И здесь он попадает в череду приключений. Несмотря на то, что Ален оставил в Америке свою прагматичную невесту, внук встречается с очаровательной рыжеволосой одесситкой...

Улыбка Бога, или чисто одесская история - трейлер
Улыбка Бога, или чисто одесская история  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 12 августа 2008
Дата выхода
3 декабря 2009 Россия Парадиз
3 декабря 2009 Беларусь
3 декабря 2009 Казахстан
3 декабря 2009 Украина
Бюджет $8 500 000
Сборы в мире $117 970
Производство Filmmuse Productions, Pictures Forever and Ever
Другие названия
Ulybka Boga, ili Chisto odesskaya istoriya, God's Smile, God's Smile or The Odessa Story, The Cat's Move or The Odessa Story, Usmiech Boga, Улыбка Бога, или Чисто одесская история, Ход котом, или Чисто одесская история
Режиссер
Владимир Алеников
Владимир Алеников
В ролях
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Иван Жидков
Иван Жидков
Мария Горбань
Мария Горбань
Роман Карцев
Роман Карцев
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Улыбка Бога, или чисто одесская история - трейлер
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