Много лет назад Филипп Ольшанский эмигрировал из Одессы. В родном городе ему пришлось оставить не только любимую женщину, Анну Михайловну, но и своего кота. Достигнув преклонного возраста, мужчина просит своего внука Алена отправиться в Одессу и привезти оттуда пушистого любимца. Молодой человек охотно исполняет волю дедушки, но по дороге попадает в удивительное приключение и переносится… в 1954 год. Здесь он встречает Анну Михайловну и своего деда, еще молодых и не знающих разлуки...
Богатый старый одессит Филипп Ольшанский, который в очередной раз собирается отойти в мир иной, созывает всю семью и объявляет о некоторых изменениях в завещании. Чтобы исполнить просьбу дедушки, его внуку Алену приходится вылететь в Одессу. И здесь он попадает в череду приключений. Несмотря на то, что Ален оставил в Америке свою прагматичную невесту, внук встречается с очаровательной рыжеволосой одесситкой...
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