Много лет назад Филипп Ольшанский эмигрировал из Одессы. В родном городе ему пришлось оставить не только любимую женщину, Анну Михайловну, но и своего кота. Достигнув преклонного возраста, мужчина просит своего внука Алена отправиться в Одессу и привезти оттуда пушистого любимца. Молодой человек охотно исполняет волю дедушки, но по дороге попадает в удивительное приключение и переносится… в 1954 год. Здесь он встречает Анну Михайловну и своего деда, еще молодых и не знающих разлуки...